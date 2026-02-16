Arrancan las paritarias: la preocupación del SUTE y del resto de los gremios estatales

Este viernes 20 comienzan las paritarias con los gremios estatales . El primero en sentarse en la mesa de negociación salarial será el sindicato docente, el SUTE . Como al resto de los sindicatos, les preocupa que la oferta del Gobierno sea menor a la inflación, debido a que la Provincia adhiere a la medición que hace el INDEC a nivel nacional y la cuestionan.

Pero además, hay un artículo del presupuesto provincial que fue aprobado por amplia mayoría en la Legislatura que ata el ofrecimiento salarial a la recaudación de impuestos. Los sindicatos creen que este será un motivo por el cual el incremento podría ser menos de lo que esperan.

Como ocurre hace varios años, el Gobierno apunta a garantizar que comiencen las clases es por eso que convoca primero al SUTE , que es el sindicato que representa a docentes de escuelas de gestión pública pero cuya paritaria repercute en las maestras y profesoras de los colegios privados, que representa SADOP.

El encuentro será el viernes y aún no ha existido una mesa técnica entre el gremio y el Gobierno, es decir, la previa para fijar algunos lineamientos vinculados al aumentos salarial que ofrecerán los paritarios oficiales. Como siempre, hay que tener en cuenta una premisa: la oferta que se hace primero no es la definitiva, porque el Ejecutivo está obligado a demostrar que tiene voluntad de acuerdo por si fracasa la paritaria y da un aumento por decreto.

Por lo tanto, es probable que los primeros días de la semana próxima se conozca el incremento definitivo. Hasta ahora, los gremios manejan la información de que el Gobierno les dará como suba alrededor del 10% para el primer semestre del año, divido por mes.

Qué dice el SUTE

En diálogo con MDZ, el secretario general del SUTE, Gustavo Correa, contó que: "hubo asambleas en las escuelas en todos los departamento el jueves pasado. Las expectativas es no perder contra la falsa inflación, por llamarlo de alguna manera. Estamos nuevamente en el ranking nacional entre los docentes que menos ganamos, en el puesto 19 o 20, si se calcula el salario sin ítem aulta y arraigo".

El sindicato por estos días, está reclamando, además, por trabajadores de la Educación que aún no cobran algunos adicionales pautados. Por ejemplo, el año pasado se acordó en paritarias el cobro de un adicional por formación que aún no han recibido el 100% de los celadores, contaron desde el SUTE.

Qué dice el artículo del presupuesto vinculado a las paritarias

El artículo del presupuesto 2026 que fue aprobado el año pasado y preocupa a los gremios, asegura que la recaudación será un condicionante para los aumentos salariales.

Se trata del artículo 28 que asegura textualmente: "Acuerdos Paritarios - Para los Organismos de Carácter 1 y 2 facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias a fin de dar cumplimiento a los acuerdos paritarios oportunamente suscriptos o incrementos salariales o afines otorgados por el Poder Ejecutivo. Las tratativas salariales o aquellas referidas a las condiciones económicas de la prestación laboral que implique utilización de partidas de personal, se llevarán a cabo con sujeción a esta ley de presupuesto, sus normas reglamentarias y las pautas macrofiscales dispuestas en ella. A tal efecto, la negociación colectiva destinada a dichas tratativas en el presente ejercicio, se convocarán en caso de que las variables macroeconómicas que se observen a lo largo del año difieran de las proyectadas y los recursos percibidos muestren igual comportamiento, facultando al Poder Ejecutivo a disponer los incrementos salariales que pudieran corresponder conforme a la pauta de incrementos dispuestos en la presente norma".

En ese sentido, agrega; "En la negociación colectiva del sector estatal no se podrán acordar mecanismos de actualización monetaria de remuneraciones que sujeten el incremento a índices de precios, valores de base de referencia y/o cualquier otro mecanismo de ajuste automático que impliquen que el mismo quede sujeto a condiciones futuras y/o ajenas al ámbito competencial de la Provincia. Para cubrir los costos salariales de los incrementos pactados, podrá el Poder Ejecutivo disponer de los remanentes de ejercicios anteriores de recursos afectados provinciales o de rentas generales, reasignación de partidas incluidas las correspondientes a erogaciones corrientes y de capital, fondos afectados provinciales y/o mayor recaudación real o estimada debidamente fundada".