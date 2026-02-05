SUTE: cuánto pedirá de suba salarial y qué ítem judicializará
El SUTE tiene fecha de paritarias: el próximo 20 de febrero. De cuánto será la suba salarial que reclamará y por qué hay un ítem por el que irá a la Justicia.
Empezó febrero y corre el reloj también para el comienzo de clases. Cinco días antes, el SUTE, que es el sindicato de docentes de las escuelas de gestión pública, se reunirá en paritarias con el Gobierno. Pedirá una suba salarial que contemple además del aumento para el primer semestre del 2026, 4 puntos que considera perdieron del año pasado. Además, irá a la Justicia por un ítem: el arraigo, que se aplica desde al año pasado y el gremio asegura que existen deudas con las maestras.
El Gobierno aún no ha tenido reuniones con los sindicatos estatales para delinear los incrementos salariales que se estima como ha venido ocurriendo desde hace dos años, serán semestrales. El secretario general del SUTE, Gustavo Correa, advirtió a MDZ que el principal reclamo será lo que creen que es una deuda salarial del año anterior. "Nosotros vamos a pedir lo que se perdió en el 2025. Teniendo en cuenta la inflación como la mide el Gobierno, tanto nacional como provincial, perdimos 4 puntos del año pasado", sostuvo.
La judicialización del ítem arraigo
El SUTE apunta a llevar a la Justicia el ítem arraigo. Se trata de un monto que aprobó la Legislatura por iniciativa de la Dirección General de Escuelas (DGE) y que se aplica hace un año. Está destinado a docentes y directivos que trabajen en una misma escuela por un periodo continuo de dos años o más. El valor del ítem depende de los años de antigüedad.
Correa confirmó a este diario que: "Hay casos de docentes que no lo han cobrado en enero y la respuesta oficial desde la Dirección General de Escuela ha sido que la liquidación es con diciembre. Sin embargo, sostuvo, la ley dice que los barridos son por semestre".
Por otro lado, contó que había casos en los que "no se ha actualizado la antigüedad de algunos trabajadores de la educación", que es la base de este adicional.
Respecto de el ítem especialidad. "El año pasado no pagaron las diplomaturas, sólo reconocieron doctorados, maestrías y licenciaturas. Promueven que estudien los docentes y luego no pagan lo que corresponde", cuestionó.
Cómo se hace el reclamo en la DGE por un ítem no pagado
De acuerdo la págiina oficial de la DGE, si una docente no recibió el pago de los ítem arraigo o especialización:
- Deberá registrarse por única vez en Mendoza por mí- que es la aplicación donde se hacen trámites oficiales-
- Una vez registrado deberá ingresar y cargar formulario para realizar el reclamo.
Las consultas podrán realizarse durante todo el mes.
Para realizar una consulta, es necesario consignar los siguientes datos:
- Número de escuela
- Cargo u horas por las que desea consultar
- Materia y curso
- Número de liquidación (Si consulta por una escuela de gestión privada, omita el número de liquidación.)
- Mes y año correspondiente a la falta de pago