SUTE: cuánto pedirá de suba salarial y qué ítem judicializará

El SUTE tiene fecha de paritarias: el próximo 20 de febrero. De cuánto será la suba salarial que reclamará y por qué hay un ítem por el que irá a la Justicia.

El 20 serán las paritarias con el SUTE, que pedirá un aumento salarial determinado.

El Gobierno aún no ha tenido reuniones con los sindicatos estatales para delinear los incrementos salariales que se estima como ha venido ocurriendo desde hace dos años, serán semestrales. El secretario general del SUTE, Gustavo Correa, advirtió a MDZ que el principal reclamo será lo que creen que es una deuda salarial del año anterior. "Nosotros vamos a pedir lo que se perdió en el 2025. Teniendo en cuenta la inflación como la mide el Gobierno, tanto nacional como provincial, perdimos 4 puntos del año pasado", sostuvo.

La judicialización del ítem arraigo El SUTE apunta a llevar a la Justicia el ítem arraigo. Se trata de un monto que aprobó la Legislatura por iniciativa de la Dirección General de Escuelas (DGE) y que se aplica hace un año. Está destinado a docentes y directivos que trabajen en una misma escuela por un periodo continuo de dos años o más. El valor del ítem depende de los años de antigüedad.

Correa confirmó a este diario que: "Hay casos de docentes que no lo han cobrado en enero y la respuesta oficial desde la Dirección General de Escuela ha sido que la liquidación es con diciembre. Sin embargo, sostuvo, la ley dice que los barridos son por semestre".

Por otro lado, contó que había casos en los que "no se ha actualizado la antigüedad de algunos trabajadores de la educación", que es la base de este adicional.