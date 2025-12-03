Gustavo Correa asumió como secretario general del SUTE: qué plantea para los docentes

Desde este sábado 29 de noviembre, tras la proclamación de la Junta del sindicato , Gustavo Correa es el nuevo titular del SUTE. El dirigente propone para este período continuar con la paritaria de los docentes y el plan de obras que es parte del gremio. Además, quiere que haya más afiliados, llegar a los 30 mil.

Las elecciones se hicieron el pasado 7 de octubre con un triunfo contundente en los 18 departamentos del Frente por la Escuela Pública, Nos Une la Educación, integrado por las listas azul-naranja, celeste, violeta, lila y amarilla. Finalmente el cronograma electoral culminó este sábado con la proclamación de las nuevas autoridades, con Correa a la cabeza.

El plenario de proclamación reunió a representantes de toda la provincia y marcó el inicio formal de la nueva conducción, que estará encabezada por Correa, como secretario general del SUTE , Denia Merelo como secretaria general adjunta y César Maturano, como secretario gremial.

En diálogo con MDZ, Correa afirmó: "Los desafíos son, primero darle una continuidad a lo que venimos haciendo. Creo que nosotros leemos el resultado que hemos tenido como una ratificación y una apoyo a lo que venimos haciendo. Hay que mantener la paritaria abierta para mejorar la vida de nuestros compañeros y compañeras", sostuvo.

"Creo que hay que avanzar y profundizar en lo que nos falta en infraestructura para el sindicato, que cada vez es menos. Nosotros hemos tenido un plan de obras del sindicato que ha sido quizás el más grande en la historia del SUTE. En estos cuatro años hemos inaugurado seis sedes y dos centros de día".

En esa línea, dijo: "Eso va a ser difícil igualarlo, pero es un lineamiento de lo que viene. Creo que nuestro desafío es poder llegar, hoy tenemos cerca del cincuenta y pico por ciento de los afiliados, si pudiéramos llegar a los 30 mil afiliados sería un buen número en la gestión. Hoy tenemos 23 mil", afirmó.

"No es mal el desafío, es crecer en la afiliación, que más compañeros sean parte de esta organización, que se sientan parte de esta organización, para nosotros puede ser uno de los desafíos quizás más importantes. Hoy tenemos un número importante de afiliados, no estamos diciendo que no, lo que decimos es pensarnos en cómo hacer para ampliar esa pertenencia desde distintos lugares. También nos gustaría poder materializar en la próxima conducción, el concurso de jerarquía inspectiva, el CENS para los celadores, para que terminen nuestros celadores el secundario", finalizó.

nueva conducción del sute

La asunción de las autoridades del SUTE

Del acto de este sábado 29 participaron referentes nacionales como Eduardo Pereyra, secretario de relaciones internacionales de la Confederación de Trabajadores de la Educación de Argentina, -CTERA-, Fátima Prieto y Cristina Mellado del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, -SUTEBA- y Mariano Mango de la Unión de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, -UTE-. Además, representantes de sindicatos provinciales como Martín Caín, secretario Adjunto de CTA Mendoza, Sergio Gimenez, secretario General de La Bancaria y Rolando Firmani, secretario General de ATILRA. También acompañaron la asunción, el diputado provincial Juan Pablo Gulino y el actual intendente del departamento de Maipú, Matías Stevanato.

Correa expresó que: "Estamos comprometidos con el otro, porque creemos en el otro, a veces es difícil comprender el tiempo que le entregamos a la militancia, ese esfuerzo tiene sentido cuando se pone en valor a cada compañero".