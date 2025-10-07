Qué dijo Gustavo Correa tras imponerse en las elecciones del SUTE

La conducción del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ( SUTE ) plebiscitó su gestión y ganó. En las elecciones de hoy, los docentes eligieron a Gustavo Correa para presidir el gremio que discutirá las condiciones de trabajo y los aumentos salariales con el miembro paritario del Gobierno de Mendoza los próximos cuatro años.

“Fue una elección participativa, votó el 58% del padrón. Estamos felices, tranquilos que tenemos casi el 50% de los votos”, dijo Gustavo Correa en diálogo con MDZ Radio .

Según los primeros datos de las elecciones del SUTE , votó el 58% de los 21.814 docentes, directivos y celadores afiliados y habilitados para sufragar durante la jornada de hoy.

De los afiliados que fueron a votar, el 49% eligió a Gustavo Correa lo que le garantizó el triunfo en los 18 departamentos.

“En las elecciones vota el 55% del padrón habitualmente. Fue un comicio muy fiscalizado, fue un proceso ordenado, hace a la democracia”, dijo Correa.

“La victoria fue en los 18 departamentos en una sola propuesta, desde que reformamos el estatuto no había pasado. Es la primera vez desde 2013”, agregó el dirigente.

Los desafíos

Esta tarde cerró el acto electoral y ya está el escrutinio provisorio que dio a Gustavo Correa como ganador. Los datos serán confirmados o corregidos el 17 de octubre cuando se conozca el escrutinio definitivo a cargo de la Junta Electoral.

Hacia adelante, Correa promete continuar con la gestión de Carina Sedano. “Este triunfo nos llena de orgullo y nos pone en el lugar de seguir gestionando. Es un desafío, somos una opción para los afiliados, nos pone en el lugar de seguir en la gestión. El sindicato está de pie y tenemos que seguir en este camino”, indicó Correa.

“Fui secretario gremial y ahora voy a ser secretario general del SUTE por primera vez. Siempre fui militante. Vamos a atender lo que pasa en las escuelas sobre la situación de violencia, el ataque a los docentes y mejorar las condiciones salariales”, cerró.