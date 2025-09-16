SUTE: qué está en juego en la elección del gremio más importante de la provincia

Cuenta regresiva: el 7 de octubre próximo es la elección de autoridades del SUTE, que no es cualquier gremio , sino que es el más importante de la provincia. Nuclea a la docencia de todos los niveles de educación pública (a excepción del universitario) y el Gobierno mira atento el resultado e incluso hay una lista que estaría vinculada al Ejecutivo provincial.

Si no hay clases porque hay una medida de fuerza, se paraliza toda Mendoza. En ese sentido también se puede comprender por qué son tan relevantes estos comicios. De hecho, el famoso ítem aula, aplicado desde 2016,además de aumentar el presentismo en la escuelas considerablemente, casi que anuló los paros, por los descuentos que sufren los docentes al perder este adicional si faltan.

Además, los partidos políticos tienen incidencia en varias de las 7 listas que se presentan. El candidato a secretario general del oficialismo del SUTE , es Gustavo Correa, quien durante estos últimos cuatro años fue el secretario gremial, pero fue la figura política más importante. Es, además, el secretario general de la CTA e integra la mesa por la candidatura presidencial del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Su lista, la Azul Naranja, tiene altísimas chances de ganar. Actualmente conduce 14 departamentos, además del secretariado general. Para estos comicios, además, se alió con otra lista, con la Celeste que conduce 4 sedes departamentales. En verdad hace un año y medio que vienen trabajando juntos, un motivo más para pensar que puede imponerse el oficialismo.

Correa, era casi el candidato cantado. Porque la secretaria general actual, Carina Sedano, tiene un perfil más bajo y el dirigente conoce el SUTE al detalle e incluso encabeza las negociaciones con el Gobierno por las paritarias. De hecho, la mesa de acuerdo salarial es una de las banderas de la lista.

"Nuestra campaña está basada en sostener la paritaria. Nosotros venimos de ser los terceros peores pagos del país y hoy estamos décimo terceros, o decimos segundos, dependiendo el mes. Deberíamos estar cuartos o quintos como mejores, que es lo que la provincia de Mendoza es en términos económicos, que es a dónde queremos llegar con la paritaria abierta", sostuvo en diálogo con MDZ, Gustavo Correa. "No sólo en lo salarial, sino también en las condiciones de trabajo. Creemos que en términos de proceso hemos ganado, porque la conducción anterior (el FURS) nos dejó en ese lugar. El 2020 nos dañó el salario, con la complicidad claramente de la conducción anterior que hoy está en tres listas de la oposición", agregó.

Además, otros de los caballitos de batalla del oficialismo está vinculado a la construcción de nuevas sedes, camping y un centro de día para personas jubiladas, como ocurrió estos últimos años en toda la provincia.

Embed - El CENTRO DE DÍA PARA TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN JUBILADOS ES UNA REALIDAD.

La baja en los afiliados del SUTE respecto de hace 4 años

Actualmente el sindicato tiene 21.814 afiliados que están en condiciones de votar. Habrá ese día de la elección, es decir el 7 de octubre próximo, 281 mesas habilitadas para votar.

Una de los críticas que parte de la oposición le hace al oficialismo, es que hace 5 años había 25.000 afiliados. Es decir que habría disminuido la cantidad de afiliados. Se cree que tiene que ver con las personas jubiladas que dejaron de ser parte del sindicato, principalmente.

¿El Gobierno provincial en la elección?

MDZ consultó a distintos referentes de los listados y apuntaron contra la lista Azul Blanco como cercana al Gobierno Provincial. "Ellos no lo dicen pero es así", aseguraron casi a coro. Llevan como candidata a secretaria general a Jorgelina Del Berdugo, acompañada por Pablo Fernando Aceña como secretario adjunto.

Noelia De la Reta es la apoderada de esta lista, es radical y tiene militancia en la Universidad Nacional de Cuyo de donde es egresada.

Listado Azul Blanco logo

Las otras listas que quieren conducir el SUTE

La conducción anterior a la Azul Naranja, fue el FURS, una alianza entre docentes de extracción de izquierda e independiente que tras perder en 2021, se dispersó. En estos comicios se dividió en varias listas: una que es el Frente Rojo Negro Rosa Malva Granate Fuerza Colectiva (se incorpora la lista Roja y Alternativa Docente); lo que era la lista 9, con militantes del PTS, se juntan con ADE e independientes y forman CREO y la verde (4 de Abril) formaron con la Ambar otra alianza.La lista Marrón, que fue parte del FURS, se presentó sólo en el Este.

La primera lista lleva a Vanina Frescetese como candidata a secretaria general; Florencia Becerra como secretaria adjunta, y Laura Almirón como Secretaria Gremial, la Lista 5 Fuerza Colectiva disputará la recuperación del secretariado provincial. En tanto que encabezan las listas seccionales José Luis Jacquier en Capital, Cecilia d'Hiriart en Las Heras, Carlos Capurro en Guaymallén y Pablo Massutti en Godoy Cruz.

"Fuerza Colectiva no es un armado electoral, sino el resultado de la experiencia común en la lucha contra la reforma educativa y laboral de Cornejo, y de la pelea en las escuelas, los plenarios y la calle contra la colaboración de la conducción Azul Naranja Celeste con la política de cierre de cursos y escuelas, y de salarios en negro y adicionales-castigo que hundieron a los trabajadores de la educación en la miseria.Para dar pelea por nuestro régimen jubilatorio, por salario = canasta, contra la reforma laboral y educativa precarizante, convocamos a las y los compañeros de las escuelas a sumarse a la Fuerza Colectiva. Para recuperar el SUTE como herramienta de organización y de lucha a la altura de los desafíos que nos impone el gobierno de Milei y su aliado Cornejo", expresaron al lanzar la lista.

Fuerza Colectiva

En tanto que Creo, tiene referentes del PTS, como Laura Espeche que va como postulante a secretaria general y otros independientes y ADE.

Creo

Cristina Raso quiere ser la secretaria general del SUTE

La docente Cristina Raso, de extracción peronista, se presentará como candidata a secretaría general del SUTE, el sindicato de docentes de gestión pública que tiene elecciones el próximo 7 de octubre. Se presenta por la lista Ámbar Verde.

"Como trabajadora de la educación de la gestión pública desde hace muchos años, considero importante que vuelva una representante de las escuelas al SUTE. Mi labor durante 35 años ha sido intentar generar con la educación desarrollo de oportunidades en los niños y las niñas de Mendoza. Y esa tarea se ha perdido su representatividad dentro del SUTE. Hemos tenido políticos, la partidocracia ha copado el sindicato y ha sido trampolín para carreras personales", dijo en una entrevista que dio hace un mes a MDZ.