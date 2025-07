Cristina Raso será candidata: "Vamos a estar en todos los ámbitos donde se discuta educación"

Es muy importante volver a la centralidad de la escuela. Y qué mejor que una trabajadora de la educación, que tengo 35 años en la docencia primaria, secundaria, superior, con experiencia, pueda volver a la centralidad de la escuela dentro del SUTE. Mejorar la educación es también una de las funciones del sindicato y el ámbito laboral.

Todas las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Para volver a esto, lo mejor es alguien que sepa que salga de las aulas, de la gestión directiva o de un establecimiento educativo. Es muy difícil que alguien que no pertenece a la escuela sea hoy interlocutor con el gobierno, interlocutor de las necesidades de la escuela.

Por eso queremos volver, yo y la agrupación AMBAR en la que estamos y con la que nos vamos a presentar dentro de un frente, queremos que vuelva a ser representativo de la tarea educativa.

-¿Cuáles son las características de la agrupación AMBAR?

-Tenemos muchos años de trabajo, de militancia. La agrupación AMBAR ha tomado cuerpo adentro de Mendoza a través de las visitas a las escuelas. hemos visitado y recorrido la provincia a lo largo de estos años, construyendo participación y representatividad de todas las zonas de Mendoza. El Valle de Uco, el Sur, el Norte, el Este y el Centro de Mendoza están representados adentro de nuestra agrupación. Y ahora más, porque hemos construido un frente donde están todas las zonas de Mendoza y están también todos los sectores de la educación.

Y en ese frente hay otras agrupaciones también. Tenemos el sector de celadores, el sector de educación superior, de técnicos, además profesores de primaria y de secundaria.

Esto no viene de ayer. Estamos recorriendo hace mucho, estamos escuchando, en los tiempos de ocio. Tenemos más recorrido, creo yo, en el interior de la provincia que la cantidad de viajes que ha hecho esta conducción a Buenos Aires a lo largo de estos cuatro años.En realidad a nosotros nos interesa la representación de Mendoza específicamente. No es menor en un país tan centralista que va y busca opiniones en Buenos Aires. Nosotros acá en Mendoza tenemos la opinión de los mendocinos y las mendocinas que están adentro de los establecimientos educativos.

-¿Su agrupación tiene vínculos con partidos políticos?

-Nosotros tenemos vínculos con todos los partidos políticos. Pero entendemos que hay que sacar la partidización, este trampolín que se ha hecho del SUTE para ir a partidos políticos después. Hay que intentar el debate dentro de todos los partidos políticos, con todos los espacios, con todos los bloques.

La articulación con la CGT y con la CTA tienen que estar, pero la centralidad tiene que estar en el ámbito laboral. El SUTE tiene que volver a su fin y a su sentido, que es la institución sindical es para la mejora del ámbito laboral, la mejora salarial de las condiciones de trabajo y también tomar la punta en las mejoras de las políticas educativas. Por eso hay que estar en diálogo con todos los partidos políticos.Pero no hay que incluirse en la coyuntura política desde un partido o desde el uso del sindicato para un trampolín para intereses personales.

cristina raso candidata secretaria general sute 6 Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿Qué tipo de diálogo tiene que tener para usted, el SUTE con el resto de los gremios?

-Nosotros creemos en que la articulación es la única forma de salir adelante, el trabajo en red.Hay que trabajar en conjunto con los demás gremios. El SUTE tiene la estructura y tiene la presencia en toda la provincia para poder generar un debate centralizado en mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras de Mendoza. Y creo que esto hay que generarlo, hay que dar las posibilidades y no con acuerdos instantáneos.Se trata de debatir, de dar el espacio para podernos encontrar. Los sindicatos tenemos que empezar a opinar en cuanto al cambio de la situación laboral, a las formas distintas de trabajar. Hay que inmiscuirse en los debates de inteligencia artificial, de trabajo a distancia, de los tiempos laborales que en el mundo están cambiando y las formas de trabajo.

-¿Cuáles son las propuestas del frente que encabeza para las elecciones del 7 de octubre?

-La propuesta principal es que el sindicato vuelva a la centralidad de su función, la representatividad de la escuela adentro del sindicato. Debatir y dialogar constantemente con la centralidad de los trabajadores de la educación, pero con la participación de toda la comunidad educativa. El rol de la escuela, las políticas educativas y cómo ha cambiado la formación que tenemos que tener hoy para ofrecer a nuestros alumnos una mejor calidad educativa. Tenemos que hablar de inteligencia artificial, que formarnos y pensar distinta la educación para el siglo en el que estamos y los próximos 50 años que las cosas cambian en forma totalmente acelerada.

La educación tiene que estar a la altura, necesitamos una nueva ley de educación. No podemos seguir con una ley que estaba coherente a la Ley Federal de Educación, que la sacaron en el 2003. Hay que poder rediscutir eso y rediscutirlo con las condiciones de trabajo que también tienen que pensarse, la formación continua, en servicio, pagada, es lo que necesitamos. En educación hay que discutir de esto porque tenemos desafíos en inteligencia emocional y no tenemos formación. Las formaciones son individuales y son pagadas, carísimas, en diferentes ámbitos que no sabemos cuál es su concepción, su currículum de las diferentes universidades. El sindicato tiene que tomar la aposta ahí y dar formación continua y acercarla al trabajador, al afiliado, trabajador de la educación, celador, docente de primaria y secundaria, que tiene que poder pensar estas cosas en forma gratuita, en servicio y de calidad.

-Coloquialmente se dice que se ha perdido el respeto por los docentes, ¿ usted cree que es un debate que nos debemos como sociedad?

-El SUTE, que es el sindicato más grande de la provincia de Mendoza y con presencia en todas las zonas de la provincia, tiene una posibilidad y un privilegio de poder acercarse a todas las escuelas y dar estos debates y enriquecerlos con formación, con ideas y con elementos para que podamos incorporar a la comunidad educativa toda, las familias, el empresariado, los medios de comunicación, el gobierno, inmiscuirlos en este debate de cómo hacemos para recuperar el prestigio salarial y el prestigio social por nuestros conocimientos.

Los docentes tenemos una formación inicial muy buena, de cuatro años, y tenemos muchísima formación continua. Pero esto no se reconoce, no se aprovecha, no se elabora una articulación entre toda la docencia mendocina para poder llevar adelante eso y que dé buenos frutos. Nuestro objetivo final es que el SUTE aporte a que la educación sea mejor para nuestros niños y niñas, que es el objetivo de todos los que estamos en el aula.

cristina raso candidata secretaria general sute 8 Rodrigo D'Angelo / MDZ

PERFIL

Cristina Raso

Es profesora de nivel primario, especializada en educación rural y de frontera. Ese es su título de la UNCUYO (Universidad Nacional de Cuyo). Además, es técnica superior en operación psico-social de la escuela Pichon-Rivière., de la que fue presidenta de la Asociación de Trabajadores de Psicología Social del 2022- 2024.Es, además licenciada en Educación de la Universidad Fasta y tiene dos posgrados en gestión de las instituciones de Flacso.

Actualmente cursa una maestría en Políticas Públicas y Género a nivel internacional.Tiene 35 años de antigüedad docente, comenzó en 1990. No se había recibido y daba clases en la escuela Patricias Mendocinas. En 1992 con su título en mano, continuó hasta la actualidad. En secundaria, comenzó a dar clases en el año 2000 como profesora de problemática social, asesora pedagógica, secretaria, entre otros cargos.

Tiene 56 años, está casada hace 36 años y tiene 4 hijos. Su hija mayor Macarena es abogada; Camila es mamá de dos niños y profesora de teatro y Licenciada en Educación; su hijo Lorenzo es músico a nivel nacional y su hija más pequeña, Valentina estudia la Tecnicatura en Políticas Públicas de la UNCUYO.