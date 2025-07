Enfrentados con Milei, los gobernadores crean un frente electoral para competir contra LLA y el kirchnerismo

Se llevó a cabo un cónclave en la Ciudad de Buenos Aires, donde asistieron los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora , de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , de Santa Cruz, Claudio Vidal , de Chubut, Ignacio Torres y de Jujuy, Carlos Sadir . A esa cumbre se sumó el exgobernador cordobés, Juan Schiaretti , quien viene trabajando en un espacio de centro. Si bien no estuvo en la reunión, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés , quien no acordó con La Libertad Avanza en su provincia, se sumará a este espacio.

“La realidad es que hoy en la Argentina hay un grito federal que exige que haya vocerías que defiendan a esa Argentina del trabajo, a esa Argentina que genera, y hoy acá estamos reunidos gobernadores que, en una elección muy polarizada, decidimos no tomar atajos, no hacerla simple, no hacerla cómoda, y dar una pelea en representación de esa Argentina federal que necesita vocería en el congreso. Por eso tomamos la decisión de competir, tomamos la decisión de conformar un frente que represente a esa Argentina, a esos 40 millones de argentinos que hoy ven que en esta Argentina pendular, donde muchas veces se discuten vanidades y nombres propios, no hay una discusión seria de un modelo de país, de una agenda de desarrollo seria”, comunicó el mandatario.