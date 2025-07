Milei vivió un tenso momento mientras saludaba en Casa Rosada: "No me la trates mal a Villarruel"

El tenso momento que vivió Javier Milei

Milei Vivió Un Tenso Momento Mientras Saludaba En Casa Rosada MDZ | Nicolás Gallardo

De un momento a otro, uno de los simpatizantes le empezó a gritar al jefe de Estado y le recriminó su mala relación con la vicepresidente, Victoria Villarruel. " No me la trates mal a Villarruel porque la voté también. Te lo digo en la cara, amigo", esbozó este hombre, quien estaba a un metro de Milei. El mandatario prefirió no responderle, aunque su rostro ya era otro.