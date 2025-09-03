Gustavo Correa es el elegido del oficialismo para las elecciones del SUTE

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ( SUTE ) tendrá elecciones el próximo 7 de octubre, en la que más de 22.000 afiliados elegirán a la lista que conducirá el gremio por los próximos cuatro años.

En medio de un proceso de oficialización de listas, de las cuales a priori participarán por lo menos siete propuestas, el oficialismo ya tiene su candidato, que es Gustavo Correa, líder de la CTA de los trabajadores y dirigente peronista.

El gremialista, que actualmente ocupa el puesto de secretario gremial, encabezará la lista oficial como candidato a secretario general, mientras que Carina Sedano, quien actualmente conduce el SUTE, participará como candidata a conducir la secretaría de Educación. En tanto, Denia Melero será candidata a secretaria adjunta; y César Maturano, a secretario gremial.

Lo novedoso en esta elección que se avecina es que la lista Azul-Naranja con la que ganaron la elecciones del 2021 irá en alianza con la histórica lista Celeste, que ha tenido referentes años atrás como Gustavo Maure y Javier Guevara, y que fue el principal competidor en los últimos comicios (llevó a Laura Sedano como candidata).

De hecho, de las 18 conducciones departamentales, 14 fueron para la lista Azul-Naranja; mientras que las cuatro que quedaron en manos opositoras fueron para la lista Celeste (General Alvear, San Carlos, Tunuyán y Lavalle).

Gustavo Correa y Carina Sedano

Hoy, la conducción del SUTE es completamente oficialista entre la Azul-Naranja y la Celeste, donde hay una comunión de conducción desde hace dos años. Pero además, se suman al frente las listas violeta, lila y amarilla.

En diálogo con MDZ Online, el flamante candidato señaló los ha unificado a los sectores "la práctica de la gestión" y en "tener los mismos objetivos de lo que pretendemos para el futuro gremial".

Además, planteó que las plataformas electorales "han sido similares y se sintetizaron en la propuesta electoral". Indicó también que los ha unificado la propuesta de "enfrentar al Gobierno radical, que quiere inmiscuirse ahora en los gremios estatales", y señaló que la lista "radical" es la azul y blanca, que lleva a Noelia De la Reta (actual secretaria del área de Género en la Facultad de Educación de la UNCuyo), que ha sido impugnada ante la junta electoral gremial por supuestamente "no cumplir con los requisitos de antigüedad en la afiliación".

Correa comentó además que, desde el año 1998, "es la primera vez en el sindicato que no se parte la secretaría ejecutiva. Hemos dado un salto, porque en cada instancia electoral, siempre ocurrió que hubo una fractura de la cúpula antes de las elecciones. Hoy vamos todos juntos y no hay una propuesta electoral distinta de algunos de los líderes gremiales del SUTE".

El gremialista, líder de la CTA, señaló como "activos" algunos puntos como en lo educativo, los planes de formación de docentes, "con 1975 compañeros capacitándose en el concurso de jerarquía directiva, que está diplomado con la UMET".

sute sadop item aula legislatura docentes maestros reclamo Las elecciones en el SUTE serán el 7 de octubre. Rodrigo D'Angelo / MDZ

También dijo que en lo social, se ha avanzado en la actual construcción o inauguración de sedes y centros de día para jubilados en varios departamentos, como Malargüe, Godoy Cruz, Maipú, San Carlos, Lavalle, San Rafael y Santa Rosa, entre otros.

"Se trata de los avances más grandes en infraestructura de los últimos 30 años", se animó a decir Correa respecto a este tema.

La izquierda atomizada y el resto de listas para el SUTE

En tanto, lo que en su momento fue el Frente de Unidad y Recuperación del SUTE (FURS), que supo conducir el gremio entre el 2017 y el 2021, ahora estará dividida en tres espacios. Por un lado, estará la lista Marfil-Bordó, que es donde aparece el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS); la lista Ámbar-Verde; y la lista Rojo-Rosa-Malva-Granate y Negra. También participará, por otro lado la lista Púrpura.

Hace algunos días, desde la lista Bordó, que ha tenido como referente a Laura Espeche, exsecretaria de Acción Social de la conducción del FURS, lanzó un duro comunicado contra el oficialismo, al sostener que han sido en cierto sentido funcionales al Gobierno Provincial, al rechazar en paritarias las primeras propuestas salariales "para luego aceptar en la próxima, a pesar que el gobierno mantiene ofertas que nos dejan en la pobreza".

"Hay que unirnos sobre la base de un programa claro y de principios irrenunciables, y también de las mejores experiencias que dejó la conducción del FURS para mejorarlas. Un programa así debe partir de las demandas más urgentes. En primer lugar, la necesidad de pelear por reivindicaciones económicas: la anulación del Ítem Aula, el Ítem Arraigo y de toda forma de presentismo, junto a la exigencia de un salario inicial que cubra la canasta básica familiar, con una cláusula de actualización automática que proteja los ingresos de la inflación", expresaron.

Y lanzaron: "La parálisis actual no es un destino inevitable. Es la consecuencia de una política que puede y debe ser derrotada. Por todo esto convocamos a abrir el debate entre agrupaciones opositoras, activistas, delegados y delegadas, de toda la provincia. Hay que impulsar la deliberación desde abajo y dar pasos firmes en construir una alternativa que recupere el SUTE como una herramienta de lucha".

En tanto, en la lista Ámbar-Verde estará como candidata a la conducción la docente Cristina Raso (exlista Celeste).

En una entrevista con MDZ Online, sostuvo que la lista Ámbar "ha tomado cuerpo adentro de Mendoza a través de las visitas a las escuelas. Hemos construido un frente donde están todas las zonas de Mendoza y están también todos los sectores de la educación", señaló.

"La propuesta principal es que el sindicato vuelva a la centralidad de su función, la representatividad de la escuela adentro del sindicato. Debatir y dialogar constantemente con la centralidad de los trabajadores de la educación, pero con la participación de toda la comunidad educativa", sostuvo.

cristina raso candidata secretaria general sute 3 Cristina Raso, candidata en las elecciones del SUTE. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Y amplió: "Los docentes tenemos una formación inicial muy buena, de cuatro años, y tenemos muchísima formación continua. Pero esto no se reconoce, no se aprovecha, no se elabora una articulación entre toda la docencia mendocina para poder llevar adelante eso y que dé buenos frutos. Nuestro objetivo final es que el SUTE aporte a que la educación sea mejor para nuestros niños y niñas, que es el objetivo de todos los que estamos en el aula".

Fechas de las elecciones del SUTE