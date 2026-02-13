Los bancarios no le pierden pisada a la inflación: el importante salario mínimo que acordaron en paritarias

El sindicato de bancarios, que conduce Sergio Palazzo, actualizó su paritaria con el índice de inflación y llevó el salario mínimo a 2.125.000 millones.

La Asociación Bancaria, el gremio que agrupa a los trabajadores bancarios y que conduce el diputado Sergio Palazzo, comunicó la firma de una nueva recomposición salarial en paritarias correspondiente a enero de 2026, que implica un aumento del 2,9% respecto de los sueldos de diciembre. La actualización se alinea con el índice de inflación difundido recientemente y eleva el salario inicial del sector a $2.125.068.

De acuerdo con lo informado por el gremio, el ajuste impactará sobre el total de las remuneraciones mensuales brutas, tanto en los conceptos remunerativos como en los no remunerativos. La suba se enmarca en el esquema de actualización acordado con las cámaras empresarias, que prevé adecuaciones periódicas para acompañar la evolución de los precios.

El sindicato indicó además que la negociación paritaria integral se retomará en la segunda quincena de marzo de 2026. En esa instancia, las partes volverán a evaluar la dinámica salarial en función del contexto económico y la trayectoria inflacionaria.

bancarios Los salarios del sector bancario se mantienen entre los más elevados del empleo formal en la Argentina, en parte por el nivel de organización sindical y la capacidad de negociación colectiva. No obstante, durante el último año la conducción gremial había señalado la necesidad de realizar revisiones más frecuentes para evitar que la inflación erosione los ingresos.

Día del Bancario En paralelo al incremento mensual, se estableció el monto mínimo para la gratificación por el Día del Bancario en $1.894.425,01. El comunicado aclara que ese valor podría ajustarse nuevamente si se registran variaciones adicionales en el índice de precios.