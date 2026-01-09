Teto Medina fue diagnosticado con un cáncer fulminante: como es su estado

Marcelo "Teto" Medina sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al comunicar, mediante un mensaje directo en su cuenta de Facebook, que atraviesa un delicado estado de salud. El animador confirmó que hace tres meses fue diagnosticado con cáncer de colon y que el cuadro incluye metástasis en el hígado .

Lejos de los rumores, Medina optó por ser la fuente directa de la información para sus más de 160.000 seguidores. Según detalló, ya se sometió a una intervención quirúrgica que resultó exitosa , aunque el tratamiento está lejos de terminar.

Actualmente, el conductor se encuentra realizando sesiones de quimioterapia y bajo estricto control de los especialistas. Además, reveló que el equipo médico está evaluando la posibilidad de una segunda cirugía, esta vez focalizada en el hígado, para combatir el avance de la enfermedad.

"¡Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos", expresó Medina , buscando transmitir tranquilidad.

En sus publicaciones, el ex VideoMatch hizo hincapié en cómo este diagnóstico ha reconfigurado su manera de ver el mundo, instando a su comunidad a valorar el presente y los afectos cercanos.

"Basta de vivir con miedo a todo. Aprendamos a querernos", reflexionó. Medina subrayó la importancia de dejar de enfocarse en las carencias y empezar a valorar lo que se tiene: "Amigos, afectos, familia... A veces vivimos pensando en qué nos falta sin ver lo que nos rodea".

A pesar del tratamiento oncológico, el conductor aseguró que no ha detenido su actividad laboral. Medina continúa ejerciendo como operador socioterapéutico especialista en adicciones, brindando charlas en comunidades terapéuticas, una labor que, según sus palabras, le permite "disfrutar de cada día que la vida regala".

Un contexto judicial complicado

Marcelo Teto Medina Marcelo Teto Medina y una gran mancha en su historial. Créditos: Archivo MDZ

La noticia de su salud llega en un momento complejo para Medina en el ámbito legal. Cabe recordar que el conductor enfrenta una causa penal elevada a juicio oral en agosto de 2024.

El fiscal Marcelo Roma solicitó que Medina sea juzgado por denuncias realizadas por su expareja, Mónica Fernández. Los cargos que se le imputan son abuso sexual con acceso carnal (en tres oportunidades) y amenazas coactivas, por hechos que habrían tenido lugar en 2019. Mientras la justicia sigue su curso, Medina enfrenta ahora su batalla personal más difícil en el plano de la salud.