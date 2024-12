El fuertísimo descargo que hizo Cande, la hija de Marcelo Tinelli: "Me tiene bastante cansada"

Cande Tinelli está acostumbrada a la fama, siendo la hija del conductor de VideoMatch Marcelo Tinelli. La modelo e influencer no es extraña a la exposición y hasta accedió a formar parte del reality sobre la familia Tinelli, pero eso no quiere decir que acepte sin chistar los duros comentarios que reciben las mujeres famosas en las redes sociales.

Desde su infancia, Candelaria Tinelli estuvo expuesta a las opiniones del público sobre su vida personal, sus tatuajes, su ropa y su profesión. Los comentarios todavía la acompañan a sus 34 años de edad, y si bien aprendió a vivir con ellos, ver como afectan a otras mujeres provocó que comparta un poderoso descargo en su cuenta de Instagram.

Cande Tinelli defendió a la actriz Sydney Sweeney en Instagram

El descargo de Cande Tinelli. Foto: Instagram @candelariatinelli

La hija de Marcelo Tinelli se sumó a la polémica iniciada alrededor de Sydney Sweeney, una exitosa actriz estadounidense que se convirtió en objeto de burlas y críticas cuando surgieron unas fotos de ella en bikini. La diferencia entre las fotos del paparazzi y la imagen que muestra en sus películas y alfombras rojas provocó el enojo de su público masculino.

A través de su propia cuenta de Instagram, Cande Tinelli compartió un fuerte descargo sobre las expectativas colocadas sobre las mujeres en el espectáculo: "Yo ya no entiendo nada. Claramente, siempre van a seguir opinando de nuestros cuerpos y exigiéndonos ser más bellxs a pesar de la edad (sobre todo siendo mujeres)".

"El discurso hipócrita de 'no hay que hablar de cuerpos' ya me tiene bastante cansada", cerró contundente su mensaje. Este no es el primer mensaje de la hija de Marcelo Tinelli sobre el tema: en un previo descargo, Cande Tinelli apuntó contra las personas que la critican por usar filtros en las fotos que comparte en Instagram.

"Cómo rompen las pelot... con él sin filtro. Si quiero usar filtro todos los días de mi vida, lo voy a hacer. Y si no, también. Siempre hice y haré lo que tenga ganas de hacer. Les guste o no. Los invito a retirarse si no les cabe la ida. Mua", escribió en esa ocasión Lelé, la esposa del cantante Coti Sorokin.

La confesión de Candelaria en el primer tráiler de "Los Tinelli"

Cande Tinelli se descargó en el tráiler de "Los Tinelli". Foto: YouTube @primevideolatinoamerica

El reality a estrenar en Amazon Prime sobre la familia Tinelli promete mostrar al periodista y sus hijos como nunca se los había visto, honestos y vulnerables sobre sus problemáticas diarias. En el primer adelanto del programa, Cande Tinelli habló brevemente de su lucha con la fama de su padre.

"Ser hija de alguien tan reconocido es difícil", confesó Candelaria, la segunda hija del conductor del "Bailando" con Soledad Aquino. "Hay un margen de error mucho más chico y las cosas te tienen que salir bien", agregó, sentimiento que también expresaron sus hermanas Micaela y Juanita.