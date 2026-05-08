Cambiadísima: ¿qué se hizo Cande Tinelli?

Candelaria Tinelli renovó su imagen y sorprendió a todos con el radical cambio. No te pierdas la foto en la nota.

La cantante y empresaria, Candelaria Tinelli compartió en su cuenta de Instagram unas fotos donde mostró su nuevo look. Dejó atrás los tonos oscuros que la habían caracterizado durante los últimos tiempos y apostó por una melena larga, completamente lisa y teñida de un rubio claro.

El cambio fue realizado por Nico, su estilista de confianza, y estuvo acompañado por un tratamiento capilar de "células madres" orientado al cuidado y a la recuperación del pelo, porque ya se sabe que pasar del negro al rubio no es un viaje que se haga sin escalas ni escalofríos.

En las imágenes, Cande se mostró con un rubio uniforme de matices cálidos que iluminó su rostro y le suavizó las facciones, un efecto que contrasta enormemente con la estética más gótica y disruptiva que solía manejar. El pelo, lacio y prolijo como si hubiera pasado horas bajo la plancha, le cae ahora hasta el pecho con puntas rectas que marcan una estética más sofisticada que en otras etapas de su carrera pública.

La publicación estuvo acompañada por la palabra "Clean" escrita así nomás, en inglés, como si con ese único término la artista quisiera resumir toda una nueva etapa de renovación personal y de imagen, una especie de borrón y cuenta nueva para el pelo y también para el alma.