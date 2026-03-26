Candelaria Tinelli se encuentra en Mendoza y participará de un concurso internacional: de qué se trata

La hija de Marcelo Tinelli llegó a la provincia y muy pronto competirá en una importante competencia de equitación: los detalles.

La equitación es una verdadera pasión para Candelaria Tinelli. A lo largo del tiempo, la segunda hija de Marcelo Tinelli ha demostrado una profunda conexión con los caballos, y este viernes tendrá la oportunidad de exhibir su talento en el Concurso Internacional de Saltos 2026, certamen que se llevará a cabo en Casa David, Luján de Cuyo.

Los detalles de la competencia cande tinelli 1 La estadía de la famosa en Luján de Cuyo. IG @candelariatinelli A través de sus redes sociales, la influencer evidenció los detalles de su espectacular estadía mendocina. Con muchas ansias, se mostró junto a su compañera de aventuras, la yegua apodada Caruscha B Jmen, y los distintos paisajes de Casa David, donde le tocará competir próximamente.

CSI candelaria La categoría en la que competirá Tinelli es en la Amateur Internacional. IG @casadavid_wineandhorses Tras consagrarse campeona nacional a fines de 2025, la joven llevará a cabo su segunda competencia este viernes 27, a las 9:30 horas, y disputará la categoría amateur Dos Fases Especial a 1 metro de altura, saltando en el puesto 21 de un total de 33 competidores. El cronograma de actividades dio inicio el miércoles 25 y culminará el domingo 29 de marzo.

Así se prepara Candelaria cande tinelli 2 La estadía de la famosa en Luján de Cuyo. IG @candelariatinelli Fiel a su estilo y con el humor que la caracteriza, la modelo posteó un video donde repasa las curiosas dificultades que presentará la pista de la competencia. Entre los obstáculos destaca una bicicleta fija de color rojo, sobre la cual chicaneó con sus seguidores: "¿Pretenden que la loca de la Caruscha salte una bici? Olvidate, yo la esquivo".

cande tinelli 3 La estadía de la famosa en Luján de Cuyo. IG @candelariatinelli Durante sus días en la provincia, la joven se encuentra instalada en la zona de Chacras de Coria. Según sus historias de Instagram, se encontraría hospedándose en el exclusivo Hotel y Spa de Susana Balbo. Desde allí compartió diversas postales de su viaje: disfrutando frente a una fogata con acompañantes y una copa de vino, hasta una cena a punto de servirse, siempre rodeada de delicadeza y lujo.