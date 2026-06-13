El comunicado que complica a Juanita Tinelli tras su denuncia por violencia de género: "Golpes y rasguños"

Tras la acusación de Juanita Tinelli contra su ex, desde el boliche en el que se produjo el episodio de tensión emitieron un escrito que contradice a la joven.

Luego de que Juanita Tinelli haya denunciado a su ex por un presunto episodio de violencia de género, desde el boliche que fue epicentro de la acusación en cuestión emitieron un comunicado que contradice los dichos de la joven.

Al aire en PrimiciasYa (América), dieron a conocer detalles del documento compartido por el local nocturno, en el que aportan su versión del conflicto que tuvo su punto de inicio en una de las mesas VIP durante la madrugada del viernes.

“Aproximadamente a las 5, en la mesa seis, se produjo un cruce entre Juana Tinelli y su expareja, titular de la mesa. Juana se encontraba bailando con otro chico, cuando el titular de la mesa les pidió que se retiraran de la misma ”, comienza el escrito publicado por el boliche.

El comunicado del boliche en el que se produjo el supuesto episodio de violencia de género contra Juanita Tinelli El comunicado que contradice la denuncia de Juanita Tinelli Luego, desestimando una situación de violencia de género, quien termina apuntada como responsable de la agresión es la hija de Marcelo Tinelli, ya que en el comunicado puntualizaron: “Tras ese intercambio, se produjo una discusión, y Juana le propinó golpes y rasguños a su expareja. Minutos después, bajó llorando y a los gritos, manifestando que su expareja le había dado un golpe de puño. Se intentó hablar con ella para tranquilizarla y entender lo sucedido, pero insistía en que debíamos retirar al otro involucrado. Al no lograr calmar la situación, decidió llamar a la policía. Al lugar acudieron dos patrulleros y una ambulancia".

Luego, sobre lo que sucedió en el boliche entre el ex de Juanita Tinelli y los efectivos policiales en el escrito contaron: “Se le solicitó al chico involucrado que bajara para hablar con el personal policial, pero se negó por temor a que lo demoraran o detuvieran ”.