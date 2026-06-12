Tras la denuncia de Juanita Tinelli contra su ex, Amalia Granata la destruyó con una versión contrapuesta

Juanita Tinelli le cruzó una denuncia a su ex, Bautista Cuiña, luego de un confuso episodio acontecido en un boliche este viernes por la madrugada. La joven radicó una acusación ante las autoridades policiales, en la que habría señalado que recibió un golpe en el rostro, y según trascendió, se habría negado a una revisión médica.

Por otro lado, Amalia Granata aportó una versión totalmente contrapuesta en diálogo con Intrusos (América). La diputada tiene una cercanía con la familia del joven denunciado, y sobre los hechos en cuestión puntualizó: "Él estaba en un boliche con sus amigos, ella va a la mesa de él con otro muchacho y se empieza a besar adelante de él. Él se acerca y le pide que se retire, ella se pone un poco nerviosa y lo rasguña a él".

Según Granata, Cuiña no agredió a Tinelli, y en este sentido la funcionaria explicó: "Él decide irse del boliche y se entera esta mañana de la denuncia. Él no le pegó y la familia está tranquila porque hay cámaras. Lo único físico que hay es que ella lo rasguñó a él en la discusión y él se retira".

Amalia Granata refutó la denuncia de Juanita Tinelli Amalia Granata destruyó a Juanita Tinelli Luego, Amalia Granata fue más allá y apuntó contra Juanita Tinelli al sentenciar: "Ella tiene problemas psicológicos que nadie habla. Ella está ensuciando a una persona de bien con un tema tan sensible como la violencia de género".