Tras la denuncia de Juanita Tinelli contra su ex, Amalia Granata la destruyó con una versión contrapuesta
En medio del revuelo por un confuso episodio protagonizado por Juanita Tinelli, la diputada cruzó a la joven adjudicándole problemas de salud mental.
Juanita Tinelli le cruzó una denuncia a su ex, Bautista Cuiña, luego de un confuso episodio acontecido en un boliche este viernes por la madrugada. La joven radicó una acusación ante las autoridades policiales, en la que habría señalado que recibió un golpe en el rostro, y según trascendió, se habría negado a una revisión médica.
Por otro lado, Amalia Granata aportó una versión totalmente contrapuesta en diálogo con Intrusos (América). La diputada tiene una cercanía con la familia del joven denunciado, y sobre los hechos en cuestión puntualizó: "Él estaba en un boliche con sus amigos, ella va a la mesa de él con otro muchacho y se empieza a besar adelante de él. Él se acerca y le pide que se retire, ella se pone un poco nerviosa y lo rasguña a él".
Según Granata, Cuiña no agredió a Tinelli, y en este sentido la funcionaria explicó: "Él decide irse del boliche y se entera esta mañana de la denuncia. Él no le pegó y la familia está tranquila porque hay cámaras. Lo único físico que hay es que ella lo rasguñó a él en la discusión y él se retira".
Amalia Granata refutó la denuncia de Juanita Tinelli
Luego, Amalia Granata fue más allá y apuntó contra Juanita Tinelli al sentenciar: "Ella tiene problemas psicológicos que nadie habla. Ella está ensuciando a una persona de bien con un tema tan sensible como la violencia de género".
Finalmente, Granata enfatizó: "No frivolizemos este tema que es tan grave y tan sensible en nuestro país. Dejemos de ensuciar a gente, la familia debería hacerse cargo, entiendo que no es fácil contener a una persona con los problemas psicológicos y psiquiátricos que tiene esta chica, pero tampoco es justo que estén ensuciando a un chico sano y educado que no le hizo daño a nadie. Acá están ensuciando a una persona que no es un golpeador, esto tiene un límite".