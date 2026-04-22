Esta serie de 8 episodios recrea el escándalo del video prohibido que cambió internet para siempre

Hoy en día, las plataformas de streaming se han convertido en el escenario perfecto para un género que no para de sumar adeptos: las biopics . Esa fascinación por espiar y conocer a fondo la vida de los famosos, para descubrir que detrás del brillo de las cámaras hay historias mucho más complejas de lo que cuentan los libros de historia o las revistas de chismes.

En 2022, Hulu lanzó una miniserie rodeada en polémica y que retrata una de las parejas más mediáticas de los años 90. Hablamos de Pam & Tommy, disponible en Disney Plus , que sigue la compleja relación entre la actriz y modelo, Pamela Anderson , y Tommy Lee , baterista de la banda Mötley Crüe.

La trama arranca con un robo. Rand Gauthier, un carpintero resentido y maltratado por el ego desmedido de Tommy Lee, decide vengarse entrando a la mansión del roquero para robar una caja fuerte. Lo que no sabe es que dentro de esa caja de metal se encuentra una cinta VHS doméstica que cambiaría la historia de la privacidad para siempre.

A lo largo de sus 8 episodios, la serie nos sumerge en el torbellino de romance entre la estrella de Baywatch, Pamela Anderson , y el baterista de Mötley Crüe. Se conocieron, se casaron a los cuatro días y empezaron una vida juntos que, aunque parecía un cuento de hadas rockstar, estaba marcada por una gran intensidad. El problema es que, cuando ese video privado llega a las manos equivocadas y salta a la Internet (que daba sus primeros pasos por aquellos años), el sueño se convierte en una pesadilla de la que no pueden despertar.

Lo más interesante de la serie, es que no se queda en el morbo. Pam & Tommy centra buena parte de su relato en cómo ese video íntimo llega a las manos equivocadas y hacen de él un producto de consumo masivo. Mientras eso sucedía, la vida de Pamela Anderson se torna en un calvario. En el momento en que el video se hace público, Tommy Lee era visto como un "campeón" y ella como un objeto que no era tomada en serio. Este suceso no solo afecto su imagen pública, perdiendo contratos y oportunidades profesionales, sino su propia dignidad.

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Pam & Tommy - Trailer Subtitulado

Más allá de estar basada en una historia real, la ficción se basa en un artículo de la revista Rolling Stone escrito por Amanda Chicago Lewis, que reconstruyó cómo se gestó el robo y la posterior distribución del video.

Además de su marcado tono irónico y humorístico, el elenco es lo mejor que tiene la serie. Lily James, conocida por la versión live-action de La cenicienta y Mamma Mia 2, desaparece por completo bajo la piel de Pamela Anderson. La actriz británica pasó por un extenso proceso para convertirse en la blonda. Cada jornada requería unas tres y cuatro horas de preparación. Para lograr ese look icónico, James utilizó prótesis en la frente y en los párpados para imitar la distancia exacta entre las cejas y los ojos de Pamela. Además, usó prótesis mamarias y dentadura postiza para replicar la famosa sonrisa de la actriz y, por supuesto, el icónico peinado rubio. El resultado fue tan impactante que, en las primeras fotos filtradas, muchos creyeron que se trataba de archivos reales de la época.

pam-and-tommy-hulu-02 Las primeras imágenes promocionales de la serie que sorprendieron a todos. Hulu

Por su parte, Sebastian Stan no se quedó atrás. El actor, conocido por su rol en Marvel, tuvo que abandonar el gimnasio para perder masa muscular y ganar esa contextura magra y fibrosa de rockero adicto a la adrenalina. Lo más tedioso fueron los tatuajes: Stan pasaba horas siendo "pintado" para replicar cada uno de los diseños que cubren el torso de Tommy Lee. Incluso tuvo que aprender a girar los palillos de batería de forma natural para que sus manos hablaran el mismo idioma que el baterista de Mötley Crüe.

Desde su estreno, la crítica cayó rendida a sus pies, acumulando nominaciones a los Emmy y Globos de Oro. Se elogió, sobre todo, el respeto con el que trata a Pamela, devolviéndole la voz que la prensa le quitó hace tres décadas, pese a que la propia actriz nunca se mostró de acuerdo con la serie.

Si tenés ganas de maratonear con una serie intensa, provocadora e incomodamente actual, Pam & Tommy es la opción perfecta. Es una propuesta que no solo muestra el lado oscuro de la fama, sino que expone hasta dónde llega el derecho de los demás sobre las celebridades.