El furioso posteo de Cristina contra Javier Milei por la disparada del dólar y José Luis Espert

La expresidenta criticó con dureza la política económica de Javier Milei y lo acusó de incumplir sus promesas de campaña, en medio de la suba del dólar financiero y el aumento del riesgo país.

En un duro mensaje que publicó en sus redes, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se lanzó con ironía y críticas afiladas hacia el gobierno de Javier Milei. Bajo la consigna "¡Ay Milei!", cuestionó su gestión económica y advirtió que muchas de las promesas realizadas quedaron en el vacío.

Críticas al manejo cambiario y monetario Cristina sostuvo en su posteo que tras el domingo electoral "devaluás", acusando al mandatario de perder control sobre el tipo de cambio: "Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1.500 pesos y el Riesgo País a más de 1.200…". Además, recriminó que el Banco Central haya intervenido para aclarar (y limitar) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares al precio oficial, cuando venían haciéndolo desde hace más de un año.

La exmandataria no dejó pasar su clásico tono irónico: "Milei… NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan. No dolarizaste, no quemaste el Banco Central… tu 'competencia de monedas' fracasó, hay más dólares 'en el colchón' que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos".

¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás.



Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200…



Y, para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 1, 2025

Para Cristina Fernández de Kirchner, las medidas del actual Gobierno demuestran contradicciones profundas: "Sí Milei… LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo!". Reprochó que en lugar de cumplir su promesa de "quemar" el Banco Central, lo utilice cotidianamente para intervenir en el precio del dólar.