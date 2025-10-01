Senadores de EE.UU. le pidieron a Trump que no le preste plata a Milei y cancele el salvataje

Un grupo de senadores de Estados Unidos le enviaron una carta al presidente Donald Trump donde le piden que no realice el salvataje y el préstamos de dólares para estabilizar la economía. El motivo es por la suspensión de retenciones al agro, medida que le permitió al Gobierno de hacerse con un colchón de dólares.

En la misiva, los mismos destacan que "le escribimos con profunda preocupación sobre su plan de enviar un rescate de 20 mil millones de dólares, financiado por contribuyentes estadounidenses, a Argentina, apenas días después de que el país tomara medidas para socavar a los agricultores estadounidenses".

"La semana pasada, Argentina anunció su plan de suspender los impuestos a la exportación de soja, marginando así a los productores estadounidenses de soja en el mercado internacional. A pesar de la decisión de Argentina, se informa que el país sigue adelante con el rescate financiero", sigue el escrito.

Y agrega: "Los productores estadounidenses de soja, que ya se están recuperando de sus amplios aranceles, merecen algo mejor. Los agricultores estadounidenses se enfrentan a desafíos sin precedentes bajo sus políticas comerciales radicales e inciertas. Los aranceles generalizados están aumentando el costo de insumos esenciales que los agricultores necesitan para producir un cultivo, como fertilizantes y equipos, al mismo tiempo que los aranceles de represalia están restando competitividad a los productos agrícolas estadounidenses y poniendo en riesgo mercados de exportación clave".

En el comunicado expresan, además, que "casi el 20% de la producción agrícola estadounidense se vende habitualmente a clientes en el extranjero. Con estos mercados en peligro, los agricultores y las empresas de toda la cadena de suministro agrícola se enfrentan ahora a la caída de los precios de las materias primas y a la reducción de los márgenes de beneficio, mientras que la deuda agrícola, las tasas de quiebra y las operaciones en dificultades aumentan en todo el país. Los productores de soja se han visto especialmente afectados, ya que China, históricamente nuestro mayor mercado de exportación agrícola, no ha comprado soja estadounidense desde mayo y ha reducido su compra hasta julio en un 51% en comparación con el mismo período del año pasado".

Los firmantes de la carta son doce, entre ellos Amy Klobuchar, del Comité de Agricultura, Nutrición y Forestación, y Elizabeth Warren, del Comité de Asuntos Bancarios, de Alojamiento y Urbanos.

Firmas Carta Senadores EEUU La firma de los 12 senadores contra el apoyo para la Argentina

"A pesar de la crisis que enfrentan nuestros agricultores, su atención parece estar en otra parte: el pasado lunes 22 de septiembre, su Administración anunció que está "lista para hacer lo necesario" para rescatar a Argentina en medio de la crisis económica del país. El presidente argentino, Javier Milei, es notablemente...", finalizan.