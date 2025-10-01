Javier Milei reunió a su Gabinete en plena campaña, con el dólar en alza y José Luis Espert bajo la lupa

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles una reunión de Gabinete en la Casa Rosada en un contexto de aceleración de la campaña. Al igual que ocurrió en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, se espera que los ministros jueguen un papel clave en las provincias. En paralelo, Patricia Bullrich abrió una discusión sobre el futuro de José Luis Espert , el primer candidato libertario en la provincia de Buenos Aires, denunciado por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Como es habitual, la cita a las 10 en el Salón Eva Perón de Balcarce 50 contó con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la mayoría de los ministros, los secretarios presidenciales Karina Milei (General), Manuel Adorni (Comunicación y Medios) y María Ibarzábal (Legal y Técnica); el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El encuentro no duró más de dos horas, ya que el vocero presidencial programó una conferencia de prensa para el mediodía para fortalecer el discurso del Gobierno discurso de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

En un escenario inimaginable meses atrás, en el Gobierno hay voces que reconocen que La Libertad Avanza perdió popularidad e incluso hablan de algunas encuestas que los posicionan "uno o dos puntos abajo" del peronismo. En ese marco, el presidente decidió cargarse la campaña al hombro y ser el gran protagonista de la campaña con giras por varias provincias.

La primera visita fue en Córdoba, para respaldar a su candidato Gonzalo Roca. La siguiente parada fue este lunes en Tierra del Fuego, donde debió alterar el cronograma debido a las acaloradas protestas que lo recibieron, y están programados para este viernes una recorrida doble por Paraná, Entre Ríos, y una ciudad a definir en Santa Fe.

José Luis Espert en el ojo de la tormenta

Hasta este martes, también estaba planificado un acto en San Isidro donde Javier Milei iba a mostrarse junto a su candidato en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. Se trataba de una contundente muestra de respaldo tras la denuncia que vinculó al economista con el empresario Federico 'Fred' Machado, detenido en Río Negro y con pedido de extradición de la Justicia de Estados Unidos en el marco de una causa por narcotráfico y lavado de activos. El caso, que se remonta a 2019, dio un nuevo giro cuando versiones periodísticas revelaron un supuesto financiamiento de US$200 mil de Machado para la campaña de Espert.

En una primera instancia, el presidente había respaldado personalmente a su candidato -elegido por él para encabezar la lista pese a la resistencia de Karina-, alegando una operación clásica del kirchnerismo en la previa de las elecciones. Sin embargo, la discusión en el Gobierno cambió este miércoles cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich -muy cercana al presidente- demandó explicaciones y advirtió: "No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata de un narco".

"Hace falta una explicación, por supuesto. Es algo de 2019. Hay que ver qué presentó en ese momento, porque él puede haber presentado en la Justicia electoral una explicación que puede ser válida o no. Es importante conocerla. Parece una persona que estando en una elección, se le metió alguien que estaba metido en el narco. Imagínense que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco. Es muy importante aclarar la situación ya", enfatizó Bullrich en diálogo con Radio La Red.

El contundente posicionamiento de la ministra, que también es candidata a senadora en la Ciudad de Buenos Aires, desató una incógnita alrededor del futuro de Espert. El economista venía de ser apoyado por el bloque libertario en la Cámara de Diputados, según comentaron desde el entorno de Martín Menem, pero desde los estrategas libertarios aclararon que quien deberá brindar las explicaciones correspondientes ante los medios es el propio candidato. Como una primera muestra de distanciamiento, el presidente decidió cancelar su acto en San Isidro.

Nueva alarma en los mercados

En ese contexto, a La Libertad Avanza parece no entrarle un problema más, con tres semanas de campaña por delante y nuevos signos de inestabilidad en los mercados, con una alza de $50 en el dólar oficial y el contado con liquidación por encima de los $1.500. En ese marco, también generó desconcierto la decisión del Banco Central de bloquear la operación de las billeteras virtuales en el mercado cambiario oficial, una normativa que según explicaron ya estaba vigente pero nunca se había puesto en aplicación hasta ahora.

Así, el Gobierno enfrenta la amenaza de un nuevo temblor cambiario, algo que parecía haberse apaciguado luego del inédito respaldo del Tesoro de Estados Unidos a la gestión libertaria.

Noticia en desarrollo...