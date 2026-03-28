La multa más común al manejar que pocos respetan y cuesta una fortuna

Es una de las conductas más frecuentes al volante y está fuertemente sancionada en 2026, con multas de tránsito que sorprenden a la mayoría de los conductores.

La común multa que puede costar una fortuna en la provincia de Buenos Aires. Foto: Gentileza Provincia de Buenos Aires

Cruzar un semáforo en rojo en la provincia de Buenos Aires puede salir muy caro: en marzo de 2026, las multas por esta infracción oscilan entre $189.600 y $948.000. Se trata de una de las faltas más graves del sistema vial, con impacto directo en la seguridad de conductores y peatones.

Pasar con la luz roja no solo implica desobedecer una señal clave de tránsito, sino que también incrementa notablemente el riesgo de siniestros en esquinas e intersecciones. Esta conducta expone a terceros y eleva las probabilidades de choques, por lo que está fuertemente penalizada por la normativa vigente.

controles de transito policia control vehiculos auto moto multas preventores control policial (9).jpg Cruzar un semáforo en rojo puede costar una numerosa multa en la provincia de Buenos Aires. Santiago Tagua/MDZ Cuánto cuestan las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires Los valores de las infracciones se calculan en Unidades Fijas (UF), que se actualizan periódicamente. En marzo de 2026, las principales sanciones quedan de la siguiente manera:

Circular sin VTV (300 a 1000 UF): entre $568.800 y $1.896.000

Circular en contramano o por banquina (200 a 1000 UF): entre $379.200 y $1.896.000

Conducir con exceso de alcohol o estupefacientes (200 a 1000 UF): entre $379.200 y $1.896.000

Exceso de velocidad (150 a 1000 UF): entre $284.400 y $1.896.000

Pasar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000

Negarse a mostrar documentación (100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000

No usar cinturón o casco (100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000

Usar el celular al manejar (100 a 200 UF): entre $189.600 y $379.200

Circular sin seguro (50 a 100 UF): entre $94.800 y $189.600

Estacionar en lugares indebidos (50 a 100 UF): entre $94.800 y $189.600

Circular sin patente (50 a 100 UF): entre $94.800 y $189.600 Cómo consultar si tenés multas en la provincia de Buenos Aires Para verificar si registrás infracciones, podés hacer la consulta online en pocos pasos: