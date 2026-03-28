La multa más común al manejar que pocos respetan y cuesta una fortuna
Es una de las conductas más frecuentes al volante y está fuertemente sancionada en 2026, con multas de tránsito que sorprenden a la mayoría de los conductores.
Cruzar un semáforo en rojo en la provincia de Buenos Aires puede salir muy caro: en marzo de 2026, las multas por esta infracción oscilan entre $189.600 y $948.000. Se trata de una de las faltas más graves del sistema vial, con impacto directo en la seguridad de conductores y peatones.
Pasar con la luz roja no solo implica desobedecer una señal clave de tránsito, sino que también incrementa notablemente el riesgo de siniestros en esquinas e intersecciones. Esta conducta expone a terceros y eleva las probabilidades de choques, por lo que está fuertemente penalizada por la normativa vigente.
Cuánto cuestan las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires
Los valores de las infracciones se calculan en Unidades Fijas (UF), que se actualizan periódicamente. En marzo de 2026, las principales sanciones quedan de la siguiente manera:
- Circular sin VTV (300 a 1000 UF): entre $568.800 y $1.896.000
- Circular en contramano o por banquina (200 a 1000 UF): entre $379.200 y $1.896.000
- Conducir con exceso de alcohol o estupefacientes (200 a 1000 UF): entre $379.200 y $1.896.000
- Exceso de velocidad (150 a 1000 UF): entre $284.400 y $1.896.000
- Pasar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000
- Negarse a mostrar documentación (100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000
- No usar cinturón o casco (100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000
- Usar el celular al manejar (100 a 200 UF): entre $189.600 y $379.200
- Circular sin seguro (50 a 100 UF): entre $94.800 y $189.600
- Estacionar en lugares indebidos (50 a 100 UF): entre $94.800 y $189.600
- Circular sin patente (50 a 100 UF): entre $94.800 y $189.600
Cómo consultar si tenés multas en la provincia de Buenos Aires
Para verificar si registrás infracciones, podés hacer la consulta online en pocos pasos:
- Ingresá al sitio oficial de infracciones de tránsito de la Provincia.
- Elegí el método de búsqueda: por DNI o por patente.
- Completá los datos solicitados según el formato indicado.
- Validá el código de seguridad (captcha).
- Revisá el detalle de las multas, si existen.
- Descargá o imprimí el comprobante.
- Accedé a las opciones para pagar o presentar un descargo.
Mantener la documentación al día y respetar las señales no solo evita sanciones económicas elevadas, sino que también contribuye a una circulación más segura para todos.