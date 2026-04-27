Fue detenido in fraganti durante un intento de robo en una casa de Guaymallén

El sospechoso fue detectado por vecinos de la zona, que dieron aviso a las autoridades. Así se evitó el robo y el sujeto fue detenido.

Un malviviente fue detenido este último fin de semana durante un intento de robo en una vivienda del distrito Belgrano, en Guaymallén. En l procedimiento se inició a partir de un aviso vecinal y terminó con la aprehensión del sospechoso en flagrancia del delito. Por eso, fue puesto a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió en las últimas horas, cuando una alerta ingresó al Sistema de Alarma Comunitaria (SAC), advirtiendo sobre la presencia de un intruso en el interior de un domicilio de la citada zona guaymallina.

A partir de esa comunicación, se dispuso el desplazamiento de personal policial, que llegó rápidamente al lugar y logró interceptar al sospechoso dentro de la propiedad.

Sospechado por otro robo en la zona Tras su identificación, los efectivos constataron que se trataba de un individuo que era buscado por un hecho delictivo reciente ocurrido en las inmediaciones, por lo que fue inmediatamente aprehendido.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes para determinar su participación en otros episodios.