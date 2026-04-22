Robo en la Quinta Sección: detuvieron a una mujer y recuperaron objetos sustraídos de un auto

Una mujer fue detenida este martes por el robo de elementos del interior de un vehículo en la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza . El procedimiento permitió recuperar los objetos sustraídos mediante el monitoreo de cámaras y la intervención de preventores y policías.

El hecho ocurrió cerca de las 12.30 del citado día, cuando una alerta ingresó a través de la frecuencia policial informando sobre el robo de pertenencias del interior de un auto estacionado en calle Plantamura . De acuerdo con la información, la mujer que cometió el ilícito se había dado a la fuga hacia el este.

A partir de esa información, se activó el sistema de videovigilancia y, minutos después, operadores detectaron a una mujer con características coincidentes en la zona de calle Newbery y avenida Boulogne Sur Mer , quien transportaba elementos similares a los denunciados.

La caja de herramientas sustraída y luego recuperada por los uniformados.

Así, la sospechosa fue seguida mediante cámaras de seguridad mientras se movilizaba por calle Timoteo Gordillo , lo que permitió montar un operativo en ese sector.

La detención de la sospechosa del robo

De esa manera, minutos antes de las 13, preventores lograron interceptarla en la intersección de calles Gran Capitán y Padre Llorens, en el interior del barrio San Martín, con apoyo de móviles policiales.

Al momento de la requisa, los efectivos encontraron en su poder una caja de herramientas y parlantes marca Sony 6x9, que coincidían con los denunciados por la propietaria del vehículo.

unnamed (5) La mujer fue detenida en el barrio San Martín. Gentileza.

La mujer, de 34 años, fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia. Posteriormente, fue trasladada a la Comisaría Séptima, mientras que personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el rodado afectado.