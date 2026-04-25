Horror en Temperley: volvía de la facultad y lo mataron de un tiro para robarle el celular

La localidad de Temperley se encuentra totalmente conmocionada luego de que trascendiera el asesinato de un joven de 20 años, el cual ocurrió este viernes por la tarde, cuando la víctima volvía de la facultad y un delincuente armado le disparó para robarle su celular .

El crimen quedó registrado en las cámaras de seguridad del barrio. En ellas se puede ver al joven, que volvía de cursar con su mochila al hombro, caminando en la esquina de Dinamarca y Ericson mientras hablaba por teléfono.

Fue entonces cuando un Volkswagen Voyage negro se detuvo a su lado. Del auto bajó un hombre armado que, bajo amenazas, les exigió sus pertenencias.

Lo primero que hizo el joven fue sacarse la mochila y tirarla al suelo, para que el delincuente pudiera llevársela. Frente a esto, el ladrón le apuntó con el arma para que le diera su celular. Una vez que se lo dio, el hombre disparó a su abdomen.

Del otro lado de la cuadra, una vecina presenció todo lo que había sucedido, y enseguida entró al joven a su casa para poder ayudarlo. Minutos después, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Banfield, pero los médicos no pudieron salvarlo.

Los delincuentes habían cometido dos robos de vehículos minutos antes del crimen

La investigación determinó que el VW Voyage utilizado en el crimen había sido robado ese mismo día horas antes, en Lanús. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el recorrido de la banda, compuesta por cuatro integrantes: tras el robo del auto, los delincuentes se movieron por distintos puntos de Lomas de Zamora y San José.

A las 19:00, en Madre Selva 3392, los asaltantes robaron una Renault Kangoo gris. Minutos después, usaron ambos vehículos para cometer el asalto fatal en Temperley. Las cámaras privadas de la zona captaron cómo la Kangoo actuó de apoyo durante el ataque.

La Policía logró detener a dos de los culpables

Tras el crimen, la policía desplegó un fuerte operativo. A las 23:30, hallaron el VW Voyage abandonado en Avellaneda y la Renault Kangoo en Monte Chingolo. En las inmediaciones de este último vehículo, los investigadores vieron a varios sospechosos que se refugiaron en una casa de Lanús.

Con una orden de allanamiento de urgencia, efectivos de la DDI Lomas de Zamora y el Departamento de Homicidios irrumpieron en el domicilio de Blas Pladeras al 300. Allí detuvieron a Silva Lautaro Ezequiel (21) y Silva Miguel Ángel (25), ambos con antecedentes por robo en Temperley y San José. Asimismo, secuestraron dos teléfonos celulares, dos buzos y zapatillas que habrían sido usadas durante los hechos.

La policía continúa la búsqueda de los otros dos sospechosos, identificados como Alejandro Alexander (alias “Lecoque”) y Matías Ezequiel Daller. La causa quedó a cargo de la UFI N° 7 de Lomas de Zamora, que dispuso la aprehensión de los detenidos por homicidio criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda.