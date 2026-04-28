Intensa búsqueda en Villa Domínico: dos pescadores se metieron en el Río de la Plata y no regresaron

En las últimas horas, Prefectura Naval desplegó un fuerte operativo para dar con el paradero de dos pescadores amigos que se metieron al Río de la Plata a la altura de la localidad de Villa Domínico este domingo por la tarde y no volvieron.

Se trata de Alcides Ledesma, paraguayo de 47 años, y José Luis, argentino de 45. Todo comenzó en la mañana de dicho día, cuando los hombres se acercaron hasta el Parque del Río en una camioneta Peugeot Partner blanca para pescar.

Ahí dejaron sus teléfonos en el auto y se adentraron en el cauce de agua con un bote gris. Las horas pasaron y finalmente llegó la noche, pero los dos amigos no habían vuelto.

Sin noticias de su pareja, la mujer de Ledesma radicó la denuncia por averiguación de paradero en la madrugada de este lunes en la comisaría 4a. de Avellaneda.

La noticia de la desaparición de los dos hombres conmocionó a la localidad bonaerense y, especialmente, a sus familiares, entre los que se encuentran Leo y Aldana, sobrino e hija de José Luis.

“Nos dicen que los están buscando por aire y por agua, incluso por las costas de Quilmes y de La Plata. Tenemos que esperar, nos dicen que nos van a avisar”, explicó Aldana.

Leo, que suele ir a pescar con su tío, dijo que “es feo cuando la marea te lleva y no podes salir”. “La marea sube muy rápido y te tira para donde ella quiere. Yo sé que están bien porque tienen chalecos y están seguros. Mi tía está muy mal, llorando. Es desgarrador”, contó el joven en diálogo con LN+.

Por otro lado, la hija de José Luis relató que la última vez que vio a su papá fue el viernes: "Pasé a visitar a él y a mi mamá. Le encanta la paz que le da pescar, la tranquilidad. Es un hobby”.