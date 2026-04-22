Un brutal asesinato a tiros en Las Heras con una escena manipulada y la búsqueda del principal sospechoso

Casi cuatro meses pasaron desde que Ramón Federico Quiroga Flores , de 41 años, fue acribillado a tiros en la vereda de su casa de Las Heras . Este martes, dos acusados por el asesinato recibieron un duro revés judicial: la Justicia les dictó la prisión preventiva . En tanto, el principal sospechoso del crimen permanecía prófugo.

La audiencia que complicó la situación de los dos detenidos que tiene la causa, identificados como Franco Sebastián Cabiudo Gutiérrez (33) y Luis Darío Pacheco (35), alias Lucho, se realizó en la Sala 25D del Polo Judicial Penal y contó con la participación de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien lidera la investigación y solicitó le medida cautelar contra los imputados.

Luego de escuchar los argumentos de la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) y las respectivas defensas de los dos acusados, la jueza Patricia Alonso decidió imponerles la preventiva a ambos sospechosos, por lo que deberán permanecer tras las rejas mientras sigue avanzando la instrucción.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, Cabiudo Gutiérrez se encuentra imputado como coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego ; mientras que Pacheco está acusado por la misma calificación, aunque en calidad de partícipe secundario.

Por su parte, el hombre que se encuentra sindicado como el autor de los múltiples disparos que le quitaron la vida a Quiroga Flores, continuaba prófugo hasta la noche de este miércoles. Se trata de Fabián Alexander Lippi Reina , conocido como Fabito, quien fue sindicado desde un principio por un testigo presencial del tiroteo letal.

Feroz asesinato en Las Heras

La reconstrucción que realizaron los detectives del caso sostiene que eran cerca de las 22.30 del pasado 23 de diciembre cuando Lippi Reina conducía una camioneta Ford F-100 negra por las calles de Las Heras, acompañado por Cabiudo Gutiérrez.

De la versión oficial surge que, cuando pasaban por calle Mansilla al 2.300, en el interior del barrio Independencia, los sospechosos notaron la presencia de Quiroga Glores, con quien habían mantenido un conflicto previo.

Policía Científica y de Investigaciones se abocó a la realización de las pericias correspondientes en la escena del crimen. Foto: Ministerio de Seguridad Personal policial trabajó en la escena del hecho de sangre. (Foto ilustrativa) Archivo MDZ.

Frente a eso, agrega el expediente, Lippi Reina descendió de la camioneta portando un arma de fuego y efectuó, al menos, cinco disparos que impactaron en el pecho de la víctima, provocándole la muerte en cuestión de minutos.

En paralelo, relataron fuentes allegadas a la investigación, los dos sujetos se dieron a la fuga a pie y dejaron el vehículo en el que se movilizaban abandonado sobre la vía pública, a escasos metros del lugar donde agonizaba Quiroga Flores.

La escena manipulada y los testimonios clave

Mientras la víctima era trasladada hasta el Hospital Carrillo en un vehículo particular, el Lucho Pacheco se hizo presente en la escena y levantó las vainas servidas que habían sobre el asfalto, consta en el expediente liderado por la fiscal Ríos. Tras eso, le pidió "perdón" a una hermana del hombre asesinado y le afirmó que todo se trató de una "confusión".

Finalmente, de acuerdo con las testimoniales, Pacheco se retiró a bordo de la Ford F-100 que los autores materiales del asesinato abandonaron en el teatro del hecho.

La versión ofrecida por la hermana de Quiroga Flores comprometió fuertemente al Lucho como partícipe secundario del crimen. En tanto, un sobrino de la víctima que presenció el ataque a tiros apuntó contra Lippi Reina y Cabiudo Gutiérrez, por lo que se ordenó la detención de los tres sospechosos, dos de los cuales fueron detenidos y ahora quedaron con prisión preventiva.