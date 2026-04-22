Cayó en Buenos Aires un prófugo por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en Colombia

En la puerta de los tribunales porteños se logró capturar este miércoles a uno de los sospechosos más buscados por las autoridades de Colombia, apuntado por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Brayan Ferney Cruz Castillo, quien estaba prófugo, fue arrestado cuando se presentó ante la Justicia por una causa de robo en Ciudad de Buenos Aires.

El imputado vivía en el barrio de San Telmo en situación migratoria irregular. Su captura fue el resultado de una coordinación entre la Dirección Nacional de Migraciones y Gendarmería Nacional.

Cruz Castillo debía comparecer cada quince días ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°28 por una causa de robo en la Capital Federal. Allí, mientras el sospechoso firmaba un acuerdo de juicio abreviado por dicho hecho, se activó la alerta en el sistema sobre su notificación roja de INTERPOL .

El operativo fue convalidado por el Juzgado Federal N°12 , a cargo del juez Julián Ercolini, quien ahora tramitará su extradición a Colombia.

El caso de magnicidio

El colombiano capturado en las calles de Buenos Aires está acusado de ser partícipe del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien murió en un hospital de Bogotá tras ser baleado durante un mitin político en la capital colombiana el pasado 7 de junio de 2025.

Tras agonizar durante dos meses debido a la gravedad de las heridas, el legislador falleció, convirtiendo el hecho en un magnicidio de impacto internacional.

La investigación colombiana lo señala como parte de la estructura logística y operativa que facilitó el atentado. Se le imputan cargos por terrorismo, fabricación de armas y concierto para delinquir agravado.