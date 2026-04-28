Funcionarios de Las Heras recibieron multas del Tribunal de Cuentas por irregularidades

El Tribunal de Cuentas de Mendoza emitió un fallo sobre la rendición de cuentas de la municipalidad de Las Heras y aplicó sanciones a tres funcionarios, por una serie de irregularidades administrativas detectadas.

En el fallo, que fue firmado por el presidente del Tribunal, Néstor Parés; más los vocales Gustavo Riera, Héctor Caputto, Liliana De Lázzaro y Andrea Molina, se advirtieron problemas en controles internos, en el manejo del expendio de combustible y también en el sistema tributario municipal.

Hubo también observaciones que fueron subsanadas durante el proceso, pero otras igualmente recayeron en sanciones.

Los funcionarios de la gestión de Francisco Lo Presti a quienes se aplicaron multas por $400.000 a cada uno fueron:

Irregularidades en Las Heras y conclusiones del Tribunal de Cuentas

En su fallo, el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades que fueron subsanadas, como por ejemplo, problemas en el control de cargas de combustible, con algunos tickets de carga sin identificación de vehículos (solo se especificaban tarjetas genéricas); el pago de un seguro sobre un vehículo fuera de uso "desde hace años", que finalmente fue dado de baja; una falta de documentación respaldatoria en exenciones de tasas municipales otorgadas, tanto de inmuebles como de comercio; y otras observaciones en una licitación de mantenimiento urbano (que fueron justificadas posteriormente).

jjj las heras municipalidad edificio (1) Alf Ponce Mercado / MDZ

Sin embargo, una de las observaciones se mantuvo firme y derivó en sanciones (para Cardozo, David y García), que fue la deficiencia en el control del consumo de combustible en la delegación de Uspallata, ya que desde el Tribunal destacaron que desde la municipalidad "no presentaron planillas certificadas por los encargados de carga y control de combustible de Uspallata ni acreditaron acciones tendientes a mejorar el control en la Delegación Uspallata".

El fallo remarca que estas planillas son "fundamentales" para garantizar la trazabilidad del gasto y la correcta utilización de recursos públicos. "Tal certificación garantiza, al área contable, la certeza del gasto y destino del bien de consumo utilizado, asegurando autenticidad de la información allí contenida", plantearon.

Otro punto que derivó en sanción (a Gori) fue la detección de inconsistencias en la determinación de aforos de tasas de inmuebles. El Tribunal advirtió diferencias entre los valores calculados por el municipio y los determinados por la auditoría, además de modificaciones en el sistema sin respaldo documental.

Aunque la directora de Rentas reconoció errores vinculados a migraciones de datos y aseguró haber realizado correcciones (porque los aforos determinados provenían de un "sistema anterior), el Tribunal expresó que "no acreditaron la determinación correcta del aforo" y que la deficiencia informada "tiene impacto patrimonial".

Por este motivo, se aplicó una multa de $400.000 a la directora de Rentas, Alejandra Gori.