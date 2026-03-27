Investigan si un bebé murió luego de atragantarse con una uña postiza en Los Polvorines

Un dramático episodio conmociona a la localidad de Los Polvorines , en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Un bebé de un año murió por asfixia al obstruirse sus vías respiratorias y la Justicia investiga si se atragantó con una uña postiza dentro de su vivienda.

El niño, identificado como Dante Valentino Bermúdez Rumi, falleció el sábado pasado. De acuerdo con fuentes judiciales, la autopsia confirmó que la causa de la muerte fue asfixia, producto de elementos hallados en su garganta. El informe forense, además, descartó la presencia de otras lesiones en el cuerpo.

Tras el incidente, el menor fue trasladado de urgencia por sus familiares al Hospital de Trauma de Grand Bourg. Ingresó sin signos vitales y, pese a los intentos de reanimación del personal médico, no pudieron salvarle la vida.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 del Departamento Judicial de San Martín, donde se investiga el hecho bajo la carátula de averiguación de causal de muerte. Por el momento, no hay personas imputadas y la principal hipótesis apunta a un accidente doméstico producto de atragantarse con una uña.

En medio del dolor por la pérdida, el caso sumó un conflicto familiar que profundizó la angustia. La madre del niño, Aylín, relató en redes sociales que no pudo despedir a su hijo como deseaba y denunció irregularidades en el velatorio y el entierro.

Según su testimonio, la familia paterna habría intentado impedirle participar plenamente de la despedida. Aseguró que solo pudo permanecer una hora en el velatorio y que no fue informada adecuadamente sobre el lugar y horario del entierro, que finalmente se realizó sin su presencia.

La mujer también describió momentos de tensión en el hospital, donde se habrían producido discusiones y situaciones de violencia entre familiares. Incluso, indicó que debió recurrir a la Policía para obtener información sobre el destino del cuerpo de su hijo.

A través de distintos mensajes, la madre expresó su dolor y cuestionó el accionar de los allegados paternos, al tiempo que sostuvo que cuenta con pruebas —como videos y mensajes— que respaldarían sus denuncias.