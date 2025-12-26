Córdoba: una mujer de 81 años se atragantó en Navidad y murió

Una mujer de 81 años falleció en la localidad cordobesa de Despeñaderos luego de atragantarse mientras compartía la cena de Nochebuena con su familia. El hecho ocurrió la noche del 24 de diciembre y, pese a los intentos de auxilio inmediato por parte de sus allegados, la víctima llegó sin signos vitales al hospital de Alta Gracia.

Según los medios locales, el episodio comenzó cuando la mujer , cuya identidad no fue revelada, manifestó signos visibles de malestar mientras comía. De acuerdo con los testimonios recogidos, sus gestos denotaban una dificultad grave para respirar. El primero en advertir la situación fue su hijo, quien rápidamente alertó al resto de los familiares presentes.

En medio de la desesperación, los familiares intentaron asistirla aplicando diversas maniobras para liberar las vías respiratorias. Sin embargo, ninguno de los esfuerzos logró revertir el cuadro.

Ante la falta de respuesta, decidieron trasladarla de urgencia al Hospital Regional Arturo Illia, en la ciudad de Alta Gracia, ubicada a unos 25 kilómetros de Despeñaderos. A llegar al nosocomio, los profesionales médicos confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

El caso reabrió la atención sobre la importancia de conocer y aplicar correctamente técnicas de primeros auxilios ante obstrucciones respiratorias, especialmente durante celebraciones donde el consumo de alimentos es elevado y la presencia de adultos mayores es frecuente.

Qué es la maniobra de Heimlich y cómo realizarla

Una de las principales maniobras recomendadas en este tipo de emergencias es la denominada “maniobra de Heimlich”. También conocida como compresión abdominal, esta técnica tiene por objetivo desalojar el objeto que bloquea las vías respiratorias mediante una serie de impulsos secos y controlados dirigidos hacia el abdomen.

Para adultos, adolescentes y niños, los signos de atragantamiento incluyen colocar las manos en el cuello, dificultad para hablar o toser, y enrojecimiento del rostro. En estos casos, se recomienda colocarse detrás de la persona, rodear el abdomen con los brazos, posicionar las manos por encima del ombligo y aplicar presión firme hacia atrás y hacia arriba, de forma repetida, hasta lograr que el objeto sea expulsado.

Cuando la persona atragantada pierde el conocimiento, se debe proceder a recostarla boca arriba y comenzar compresiones abdominales. Además, es fundamental evaluar si la víctima responde o respira. En ausencia de señales vitales, los protocolos recomiendan iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) si se cuenta con el conocimiento necesario.