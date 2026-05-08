Puñaladas, heridas y múltiples golpes: la estremecedora autopsia a la mujer asesinada en Los Polvorines

Los exámenes forenses realizados sobre el cuerpo de Yolanda Cáceres indicaron que el asesino actuó con frialdad y saña. Los detalles.

El femicidio de Yolanda Raquel Cáceres, de 52 años, ocurrido el pasado jueves en la localidad de Los Polvorines, conmocionó a los vecinos tras revelarse los brutales detalles de la autopsia. Los exámenes indicaron que el asesino terminó con su vida al propinarle a la víctima tres puñaladas con un cuchillo. Concretamente, una fue en el cuello y afectó la arteria carótida, siendo la causa directa de su muerte.

El trágico suceso se desencadenó durante la madrugada en una vivienda de la calle Velázquez al 4100, donde Yolanda se encontraba con su hija de 9 años. Según el relato de la menor, el agresor, identificado como Esteban Lorenzo Amarilla (26), ingresó por una ventana con la intención de abusar de ella. La niña despertó mientras el sujeto, a quien reconoció como un conocido de su madre, comenzaba a manosearla. Al advertir la situación, Yolanda intervino para proteger a su hija, momento en el que fue atacada mortalmente.

Los detalles del brutal ataque En ese momento, la víctima recibió un total de tres puñaladas con un arma blanca. Aunque se confirmó que una fue en el cuello, el lugar exacto de las otras dos heridas no ha sido revelado por las autoridades hasta el momento. Sin embargo, la primera de estas fue la que desencadenó la muerte de la mujer. Además de los cortes, el cuerpo presentaba heridas en la cabeza, causadas por múltiples golpes recibidos durante el ataque.

Mientras continúa la búsqueda del sospechoso, se espera que la menor brinde más detalles en una declaración bajo Cámara Gesell.

El grave antecedente el sospechoso Un dato alarmante que surgió en la investigación es que Amarilla ya contaba con antecedentes por delitos sexuales. En octubre del año pasado, fue denunciado por abusar de su prima de 16 años en la vía pública, tras lo cual varios vecinos intervinieron para golpearlo y alejarlo.