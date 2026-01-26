Verano: el paraíso secreto con aguas cristalinas más económico de Mendoza y que está a 2 horas de la ciudad

Un paraje natural para visitar con los más chicos y escapar de las altas temperaturas mientras realizas actividades recreativas. Te contamos todos los detalles aquí.

Vacacionar en verano con poco presupuesto es posible, solo tenés que encontrar el lugar correcto. En Mendoza existen varios rincones escondidos que te invitan a relajarte con sus postales y sonidos relajantes que son fáciles de acceder e invitan a disfrutar un gran momento en familia.

Uno de ellos es Paso de los Puntanos, un paraje natural ubicado en Tunuyán, en el Valle de Uco, Mendoza. Se encuentra a tan solo 2 o 3 km del Manzano Histórico y se llega siguiendo la Ruta Provincial 94 (un gran camino de tierra tras cruzar el puente sobre el Arroyo Grande). Y está a 2 horas en auto desde la Ciudad de Mendoza.

paso de los puntanos Paso de los Puntanos se posiciona como un espacio para pasar el día en vacaciones. Archivo. Se puede llegar a Paso de los Puntanos en auto, moto o bicicleta, aunque el tramo final es de ripio y puede resultar difícil atravesarlo. Por eso recomiendan visitar este paraje en auto o moto porque son los medios más cómodos y que funcionarán a la perfección en el ripio o grava si manejas con precaución.

¿Qué hacer en este rincón de Tunuyán? Por otro lado, Paso de los Puntanos cuenta con atractivos y actividades que convierten tu estadía en un sueño. El parque está rodeado por la Cordillera de los Andes y el Arroyo Grande, conocido por sus aguas cristalinas y el sonido relajante de la corriente. Podés apreciar esta postal desde mesas de picnic (disponibles en el parque) o realizando caminatas hasta zonas como Las Veguitas o el Chorro de la Vieja.

6967a93e55dab Apunta este destino mendocina para conocerlo pronto. Archivo. Algunas recomendaciones para visitar la zona: