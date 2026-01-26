Verano: el paraíso secreto con aguas cristalinas más económico de Mendoza y que está a 2 horas de la ciudad
Un paraje natural para visitar con los más chicos y escapar de las altas temperaturas mientras realizas actividades recreativas. Te contamos todos los detalles aquí.
Vacacionar en verano con poco presupuesto es posible, solo tenés que encontrar el lugar correcto. En Mendoza existen varios rincones escondidos que te invitan a relajarte con sus postales y sonidos relajantes que son fáciles de acceder e invitan a disfrutar un gran momento en familia.
Uno de ellos es Paso de los Puntanos, un paraje natural ubicado en Tunuyán, en el Valle de Uco, Mendoza. Se encuentra a tan solo 2 o 3 km del Manzano Histórico y se llega siguiendo la Ruta Provincial 94 (un gran camino de tierra tras cruzar el puente sobre el Arroyo Grande). Y está a 2 horas en auto desde la Ciudad de Mendoza.
Te Podría Interesar
Se puede llegar a Paso de los Puntanos en auto, moto o bicicleta, aunque el tramo final es de ripio y puede resultar difícil atravesarlo. Por eso recomiendan visitar este paraje en auto o moto porque son los medios más cómodos y que funcionarán a la perfección en el ripio o grava si manejas con precaución.
¿Qué hacer en este rincón de Tunuyán?
Por otro lado, Paso de los Puntanos cuenta con atractivos y actividades que convierten tu estadía en un sueño. El parque está rodeado por la Cordillera de los Andes y el Arroyo Grande, conocido por sus aguas cristalinas y el sonido relajante de la corriente. Podés apreciar esta postal desde mesas de picnic (disponibles en el parque) o realizando caminatas hasta zonas como Las Veguitas o el Chorro de la Vieja.
Algunas recomendaciones para visitar la zona:
- Horario: se puede ingresar al predio las 24 horas, aunque se recomienda visitarlo durante el día.
- Cuidado del ambiente: no arrojar basura y hacer fuego en los lugares destinados para ese fin.
- Mascotas: se permite su ingreso y se pide limpieza de sus residuos.
- Visita: si planeas ir pronto, recuerda que desde el 31 de enero hasta el 1 de febrero se celebrará el Festival Nacional de la Tonada 2026, lo que podría aumentar la concurrencia en la zona.