Jey Mammón apuntó duramente contra Jésica Cirio: "Los quilombos que tuvo..."

Meses después, Cirio quedó en el ojo de la tormenta por el escándalo de Martín Insaurralde. Y a principios de 2024, la influencer confirmó que ya no formaría parte del ciclo de Telefe.

"No. Solo compañeros", respondió tajante el exconductor de La Peña de Morfi. Acto seguido, el movilero muy picante le preguntó por la situación que atraviesa Cirio: "Ella fue muy crítica en su momento y ahora ella está involucrada en un quilombo con el ex. ¿Lo sabías?".

"Sí, no vivo en un frasco de empanadas. Bueno, pero con cuál ex también. Tuvo quilombo con dos ex. Ahora tiene otro. Pero ves, en todo este tiempo que pasó ni uno tuve. Y mirá que los quilombos que tuvo ella, al lado de los míos...", contestó filoso Jey.

"¿Son más graves?", quiso saber el cronista. "¿Qué te parece? Pero ella se los toma mucho mejor. Eso es lo que tengo que mejorar, tomarme las cosas así, que me chupe todo un hue**", concluyó el actor.