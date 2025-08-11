Julieta Prandi rompió el silencio en la previa del veredicto contra Claudio Contardi

La actriz dialogó con Karina Mazzocco en "A la tarde" y contó cómo se encuentra a horas de conocer la resolución de la Justicia.

Julieta Prandi vivió durante mucho tiempo un verdadero calvario por los abusos que vivió en la relación con Claudio Contardi. La actriz luchó por justicia y finalmente pudo ir a los tribunales para que los jueces escuchen la durísima historia que tenía para contar.

La actriz, en la previa al veredicto, habló con Karina Mazzocco en América y fue contundente con sus declaraciones: "Espero que sirva para que la Justicia abra los ojos y se de cuenta que no tienen que tener todas las garantías los victimarios y que el proceso no puede ser tan tedioso para una víctima".

Karina le preguntó cómo se preparaba para el día miércoles y ella subrayó que "no hay preparación posible, pensar que estuve 5 años esperando este momento". También Julieta dejó en claro que fue muy dura la espera y fue duro para ella relatar el horror que vivió con Contardi.

"Lo vivo con mucha angustia, con mucha ansiedad. Necesito que llegue el miércoles y de verdad escuchar una condena ejemplificadora y que finalmente lo detengan por mi bien y por el bien de mi familia", sostuvo. Julieta también confesó que se encuentra en estos momentos viviendo con un botón antipánico.