Julieta Prandi rompió el silencio en la previa del veredicto contra Claudio Contardi

La actriz dialogó con Karina Mazzocco en "A la tarde" y contó cómo se encuentra a horas de conocer la resolución de la Justicia.

La artista espera una condena ejemplar. Foto: captura de video/ A24. 

Julieta Prandi vivió durante mucho tiempo un verdadero calvario por los abusos que vivió en la relación con Claudio Contardi. La actriz luchó por justicia y finalmente pudo ir a los tribunales para que los jueces escuchen la durísima historia que tenía para contar.

La actriz, en la previa al veredicto, habló con Karina Mazzocco en América y fue contundente con sus declaraciones: "Espero que sirva para que la Justicia abra los ojos y se de cuenta que no tienen que tener todas las garantías los victimarios y que el proceso no puede ser tan tedioso para una víctima".

Karina le preguntó cómo se preparaba para el día miércoles y ella subrayó que "no hay preparación posible, pensar que estuve 5 años esperando este momento". También Julieta dejó en claro que fue muy dura la espera y fue duro para ella relatar el horror que vivió con Contardi.

"Lo vivo con mucha angustia, con mucha ansiedad. Necesito que llegue el miércoles y de verdad escuchar una condena ejemplificadora y que finalmente lo detengan por mi bien y por el bien de mi familia", sostuvo. Julieta también confesó que se encuentra en estos momentos viviendo con un botón antipánico.

Julieta Prandi pidió la detención de Claudio Contardi. Foto: captura de video/ América TV.

En otro momento de la charla, contó intimidades del juicio y reveló que "el viernes me quebré y lloré desde la entraña. Fue un llanto con grito, con dolor, con ruido, pero que me salió después de dar mis últimas palabras frente a mis jueces y fue una descarga de muchos años de dolor, de angustia y de que me hayan silenciado. Necesito escuchar esa sentencia y estar en paz".

