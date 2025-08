El brutal descargo de Yanina Latorre contra los rumores de separación: "Deje de buscar..."

Según el relato de Yanina, el origen del malentendido se encuentra en la agenda de vacaciones de la familia. La panelista explicó que la gente "descubrió que Diego estaba en la casa con los perros" y a partir de ahí se creyó que estaban separados. La verdad, según sus palabras, es mucho más simple: Diego solo tiene dos semanas de vacaciones, mientras ella cuenta con tres. "Cuando saqué los pasajes, que los saqué hace tres meses, Diego volvía el 31, Dieguito vuelve el domingo y yo siempre me quedo una semana sola que es cuando realmente descanso", detalló la conductora.

Yanina Latorre fue aún más específica y comparó la situación con sus vacaciones de verano, donde ocurre lo mismo: "yo siempre me vuelvo entre el 7 y 10 de febrero y Diego el 31 de enero porque tiene que arrancar". A su estilo directo y sin filtros, la conductora de SQP lanzó una advertencia a quienes intentan crear cizaña en su vida: "Decile a la gente que deje de buscar donde no hay nada y que dejen de inventar cosas y crear mentiras. Como jode que una sea feliz y tenga éxito".

Yanina Latorre lo dio todo contra Fernanda Iglesias

El enojo de Yanina no se detuvo ahí sino que también apuntó de forma directa y sin piedad contra Fernanda Iglesias, quien había insinuado la infidelidad de Diego Latorre. En un descargo, Yanina atacó la vida personal y profesional de su colega: "Esto te grafica, Fernanda. Vos sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron. A vos te desestabiliza el cuerno, creés que a mí me pasa lo mismo, me chupa tres... Sos tan mediocre".