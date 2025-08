Yanina Latorre se lamentó por la muerte de Mila Yankelevich, pero mostró su enojo: "Todo lo demás es gilada"

Luego de expresarse ante lo ocurrido, la mujer mostró su enojo hacia una cuenta fan, quien no proporcionó nada coherente en el momento: "Se acaba de morir en un barco Mila Yankelevich (7 años), nieta de Cris Morena , Y LA CHINA SUÁREZ SUBE ESTO !!!?. Ella hace CUALQUIER COSA para ser el CENTRO DE ATENCIÓN". Acto seguido, podtea una foto de la actriz con sus tres hijos en un yate en Turquía.

Lo ocurrido no solo descolocó a la propia Yanina , sino a una multitud de usuarios que no entendieron la conexión de un tema con otro. Latorre no se quedó callada y respondió a lo dicho por el usuario que se titula YaninaLatorreTV: "ESTA CUENTA NO SOY YO, ES FAKE".

Imagen de WhatsApp 2025-07-31 a las 11.30.42_409c8af3 El enojo de la conductora con una cuenta fan. Créditos: X / yanilatorre

"ME TIENEN PODRIDA, POR QUÉ NO USAS TU NOMBRE Y TU FOTO? El que lee rápido se come que soy yo", escribió con notoria furia.

Los comentarios en dicha publicación no se hicieron esperar: "No somos tan estúpidos, sabemos que no sos vos", "Claramente esa cuenta es de una adolescente que está al pedo y pendiente más de la vida de los demás que de la suya", "Bienvenida a las redes", "Podrías ser vos perfectamente".