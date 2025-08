Aseguran que Nicki Nicole fue vista a los besos con un famoso futbolista internacional

El periodista español Javier de Hoyos sorprendió en TikTok con una versión que nadie esperaba: según contó, Nicki Nicole y Lamine Yamal estarían viviendo un romance que empezó hace algunas semanas. La información, aseguró, le llegó a través de una fuente "que nunca falla".

"Lamine Yamal y Nicki Nicole se han liado. Me ha llegado por una fuente de la que me fío mucho, una chica que nunca falla cuando me da información", explicó Hoyos. Según su testimonio, el primer acercamiento entre la cantante argentina y el jugador del Barcelona ocurrió durante el cumpleaños de Lamine, aunque todavía no había pasado nada.

Lamine Yamal Lamine Yamal es un futbolista español. Actualmente, juega para el FC Barcelona. EFE "Esta chica me cuenta que en la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal no se liaron, sí que hubo mucho tonteo, pero que un par de semanas después, el 24 de julio, fueron a una discoteca en la playa y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las cuatro de la madrugada", detalló el actor. Y agregó con ironía: "La misma fecha en la que Lamine publicó esta foto que en su día me dijo que el beso era de su madre... igual, claro, quería decirme de su mamá Nicole".

Además, el periodista señaló otras coincidencias que reforzarían su versión: "Este beso de Lamine Yamal es de Nicki Nicole porque el mismo día ambos publicaron fotografías con este estilo de beso. Él, con un beso que no sabíamos quién se lo había hecho, que él me dijo que fue su madre, pero su madre evidentemente no es; y Nicki Nicole publicó esta story en la que le daba un beso a su amiga Eloisa y veíamos el mismo tipo de beso que tenía Lamine".