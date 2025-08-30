Vaccari repudió la barbarie en Independiente-U. de Chile y fijó su postura sobre el fallo de Conmebol: "Mi deseo es que se..."

Tras el empate con Instituto, Julio Vaccari rompió el silencio y se expidió respecto de los escalofriantes incidentes en el duelo entre Independiente y la U.

Independiente no logra levantar cabeza en el segundo semestre del 2025. Aún no ganó en el torneo Clausura y este viernes por la noche empató 0-0 como visitante frente a Instituto de Córdoba por la fecha 7, en el que fue su primer partido luego de los escalofriantes incidentes en la revancha contra Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

No fueron días sencillos para nadie, ni en Avellaneda ni en el país trasandino. Mientras la Conmebol resuelve qué hacer y ambos clubes presentan sus respectivos descargos, ni los jugadores ni los integrantes del cuerpo técnico del Rojo habían tenido oportunidad de expedirse sobre el lamentable episodio de forma pública, ya que también se había cancelado el último partido por liga local. Esta noche, finalmente pudieron tomar la palabra.

El descargo de Vaccari sobre los incidentes ante Universidad de Chile

Julio Vaccari, por supuesto, no pudo evitar el tema y fue consultado en conferencia de prensa por todo lo que pasó: "Como hincha de fútbol siento una tristeza muy grande. Es algo para lo que uno no se prepara cuando lleva esta carrera. Es una tristeza muy grande. El fútbol tiene que estar triste por lo sucedido", se lamentó en un principio.

En ese sentido, se refirió al fallo de la Conmebol que tiene en vilo tanto al fútbol sudamericano: "El deseo de uno es que las cuestiones futbolísticas se diriman dentro del campo. Sé que la gente de Independiente está haciendo todo lo posible y estamos encolumnados detrás de eso, pero siempre sabiendo que representamos un escudo muy grande y debemos hacernos cargo de la parte futbolística. Es lo que nos toca y es el lugar en el que nosotros podemos ayudar".