Independiente no levanta cabeza y empató 0-0 como visitante con Instituto de Córdoba
Por la fecha 7, Independiente no se sacó diferencias en un aburrido encuentro frente a Instituto y sigue sin ganar en el Clausura.
Independiente empató 0-0 con Instituto de Córdoba por la séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Con la igualdad, se ubica anteúltimo en la Zona B, con 3 puntos, mientras que el elenco local está dos puestos por encima, con 3 unidades más.
En un partido con pocas llegadas de gol, la más clara fue para la Gloria, a los 38 minutos de la segunda parte, con un remate abajo del arco desperdiciado por el extremo Jonás Acevedo.
