Presenta:

Deportes

|

Independiente

Independiente no levanta cabeza y empató 0-0 como visitante con Instituto de Córdoba

Por la fecha 7, Independiente no se sacó diferencias en un aburrido encuentro frente a Instituto y sigue sin ganar en el Clausura.

MDZ Deportes

Independiente empató sin goles con Instituto en el estadio Juan Domingo Perón.

Independiente empató sin goles con Instituto en el estadio Juan Domingo Perón.

@Independiente

Independiente empató 0-0 con Instituto de Córdoba por la séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Con la igualdad, se ubica anteúltimo en la Zona B, con 3 puntos, mientras que el elenco local está dos puestos por encima, con 3 unidades más.

En un partido con pocas llegadas de gol, la más clara fue para la Gloria, a los 38 minutos de la segunda parte, con un remate abajo del arco desperdiciado por el extremo Jonás Acevedo.

Te Podría Interesar

Instituto Independiente Clausura 2025
Independiente e Instituto no se sacaron diferencias en C&oacute;rdoba.

Independiente e Instituto no se sacaron diferencias en Córdoba.

Noticia en construcción...

El minuto a minuto de Instituto - Independiente

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas