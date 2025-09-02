La fuerte sanción de Aprevide tras los graves incidentes en Independiente-Universidad de Chile

Mientras la Conmebol aún decide qué hacer con Independiente y la Universidad de Chile, Aprevide ya tomó una determinación al respecto.

Los escalofriantes incidentes ocurridos en la revancha entre Independiente y la Universidad de Chile por octavos de la Copa Sudamericana, que increíblemente y por fortuna no tuvieron víctimas fatales, conmovió al mundo del fútbol. A casi dos semanas de sucedido este lamentable episodio, el alcance de las consecuencias aún es una incógnita.

La Conmebol aún no determinó cómo se definirá la serie (si pasa uno, el otro, ninguno o si se continúa el partido en cancha neutral) y este martes organizó una audiencia con representantes de ambas instituciones. Mientras tanto, en Argentina, la Aprevide ya tomó una resolución al respecto que afecta a los dos clubes.

La resolución de Aprevide tras los incidentes en el Libertadores de América Incidentes en Avellaneda Debido a todos los incidentes, los hinchas de Independiente buscaron refugio dentro del campo de juego. Fotobaires

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte publicó dos informes en los que se detallan las medidas que tomarán a partir de la barbarie. En cuanto al Rojo, se dictaminó la aplicación del Derecho de Admisión por tiempo indeterminado a 41 hinchas que fueron identificados en las distintas imágenes y archivos de aquella fatídica noche como partícipes de distintos actos de violencia.

En cuanto a lo que refiere al elenco trasandino, el organismo fue más severo y dispuso "la prohibición absoluta del ingreso de público visitante, en los eventos futbolísticos -oficiales o amistosos- en los que participe el Club Universidad de Chile, hasta el 31 de diciembre de 2027, en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires".