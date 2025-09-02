La lapidaria frase del ayudante de Seattle Sounders que fue escupido por Luis Suárez: "De él esperaba la..."

El jefe de seguridad del Seattle que fue agredido por Luis Suárez en la final de la League Cup se refirió al accionar del Pistolero con una fuerte declaración.

La final terminó en un papelón. Luis Suárez, enojado con un integrante de Seattle Sounders, desató la polémica con una reacción que se viralizó al instante.

El Inter Miami de Lionel Messi perdió categóricamente la final de la Leagues Cup 3-0 ante Seattle Sounders, pero el bochornoso final del partido opacó los festejos con una serie de tumultos que incluyó golpes de puños y otras situaciones lamentables dentro de la cancha. Entre ellas, la repudiable reacción de Luis Suárez con uno de los ayudantes del equipo campeón.

Desconocido, el Pistolero protagonizó un tenso cara a cara con Gene Ramírez. jefe de seguridad del elenco local, a quien insultó de arriba a abajo por unos largos segundos en el campo de juego del estadio Lumen Field en medio del escándalo. Cuando Oscar Ustari y un colaborador de las Garzas se acercaron a separar, el delantero uruguayo escupió en la cara al ayudante del Seattle y se terminó llevando el foco de las críticas luego de su vergonzoso accionar.

La fuerte frase del ayudante del Seattle Sounders tras ser escupido por Suárez

Una vez consumado los festejos, Ramírez pasó por zona mixta y, ante el puntapié inicial de uno de los periodistas presentes en el lugar, se refirió con humor a su fuerte cruce con Suárez: "Esperaba la mordida". chicaneó el jefe de seguridad entre risas.

La frase, claramente, hizo referencia a la recordada acción del charrúa con el defensor Giorgio Chiellini en el Mundial de Brasil 2014, a quien mordió en el hombro en el partido entre Uruguay e Italia por la fase de grupos y se fue automáticamente expulsado. Además, esa situación le conllevó al actual 9 de Inter Miami una dura sanción de 9 partidos y cuatro meses sin jugar.