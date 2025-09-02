El frío, la lluvia y la nieve le dieron un toque épico a lo mejor del MTB argentino en Mendoza

La montaña mendocina fue testigo de una jornada histórica en la que las condiciones climáticas pusieron a prueba a los mejores bikers del país.

Este domingo, el Parque Deportivo de Montaña recibió el Campeonato Argentino de Rally 2025. En un circuito marcado por la lluvia y la nieve, la pasión y la resistencia de los corredores brillaron en cada kilómetro. La premiación se realizó en el Salón Blanco del Estadio Malvinas Argentinas, donde se celebró el esfuerzo de los campeones.

El Argentino de Rally tuvo todos los condimentos de una competencia inolvidable. La lluvia y la nieve pusieron a prueba a los ciclistas de todo el país, quienes llegaron a Mendoza para disputar el desafío más esperado del mountain bike. Lejos de frenar el espíritu deportivo, las condiciones extremas dieron lugar a una carrera en la que cada participante dejó una huella de coraje y superación.

El vicepresidente de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (Facimo), Leandro Carpinelli, estuvo presente en el desarrollo de la competencia y expresó: "En nombre de Facimo quiero felicitar y agradecer profundamente a todos los que hicieron posible el Campeonato Argentino de Rally 2025 en Mendoza. A pesar de la lluvia y la nieve que acompañaron la competencia, la pasión y la resiliencia de cada parte involucrada permitieron que esta edición quedara marcada como un verdadero ejemplo de esfuerzo colectivo y amor por el mountain bike. Mi reconocimiento a los organizadores por su impecable trabajo logístico y capacidad de adaptación, a los deportistas por su valentía y entrega, a los comisarios por su profesionalismo, y a los sponsors por apostar al crecimiento de nuestro deporte".

Carpinelli agradeció a todos por hacer historia y adelantó que "este campeonato no solo fortaleció los lazos de nuestra comunidad, sino que también sentó las bases para recibir el año próximo el Campeonato Argentino de XCO y los Campeonatos Panamericanos Masters de XCO y el Panamericano de XCM".