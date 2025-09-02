El frío, la lluvia y la nieve le dieron un toque épico a lo mejor del MTB argentino en Mendoza
La montaña mendocina fue testigo de una jornada histórica en la que las condiciones climáticas pusieron a prueba a los mejores bikers del país.
Este domingo, el Parque Deportivo de Montaña recibió el Campeonato Argentino de Rally 2025. En un circuito marcado por la lluvia y la nieve, la pasión y la resistencia de los corredores brillaron en cada kilómetro. La premiación se realizó en el Salón Blanco del Estadio Malvinas Argentinas, donde se celebró el esfuerzo de los campeones.
El Argentino de Rally tuvo todos los condimentos de una competencia inolvidable. La lluvia y la nieve pusieron a prueba a los ciclistas de todo el país, quienes llegaron a Mendoza para disputar el desafío más esperado del mountain bike. Lejos de frenar el espíritu deportivo, las condiciones extremas dieron lugar a una carrera en la que cada participante dejó una huella de coraje y superación.
Te Podría Interesar
El vicepresidente de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (Facimo), Leandro Carpinelli, estuvo presente en el desarrollo de la competencia y expresó: "En nombre de Facimo quiero felicitar y agradecer profundamente a todos los que hicieron posible el Campeonato Argentino de Rally 2025 en Mendoza. A pesar de la lluvia y la nieve que acompañaron la competencia, la pasión y la resiliencia de cada parte involucrada permitieron que esta edición quedara marcada como un verdadero ejemplo de esfuerzo colectivo y amor por el mountain bike. Mi reconocimiento a los organizadores por su impecable trabajo logístico y capacidad de adaptación, a los deportistas por su valentía y entrega, a los comisarios por su profesionalismo, y a los sponsors por apostar al crecimiento de nuestro deporte".
Carpinelli agradeció a todos por hacer historia y adelantó que "este campeonato no solo fortaleció los lazos de nuestra comunidad, sino que también sentó las bases para recibir el año próximo el Campeonato Argentino de XCO y los Campeonatos Panamericanos Masters de XCO y el Panamericano de XCM".
La ceremonia de premiación en el Salón Blanco del Estadio Malvinas Argentinas contó con la entrega de medallas y copas a cargo de los vicepresidentes de Facimo, Leandro Carpinelli y Alfredo Daniel Larrauri, junto al director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, y el coordinador del Parque Deportivo de Montaña, Gerardo Chirino.
Resultados por categoría
Cadetes
- Santiago Joel Rat – Ulises Cortinez – Máximo Palacios – Bautista Peon Somoza – Salvador Barrera
Damas Cadetes
- Delfina Natalí Moyano – María Pilar Lizarraga Rodríguez – Bianca González – Sofía Garro – Morena Yanel Gómez
Damas Junior
- Guadalupe De Martos
Damas Master A
- Marcia Larrauri – Lis Canteros
Damas Master B1
- Patricia Mansilla – Sabrina Rosales – Lorena Lucero – María Belén Labriola
Damas Master B2
- Liliana Poggio – María Gabriela Daminato – Romina Wagner
Damas Master C1
- Andrea Perruzzi – Daniela Moyano
Damas Master C2
- Josefina Bunjeil
Damas Master D
- Adriana Rosa Alos
Damas Menores
- Carolina Lescano
Damas Sub 23
- Lucía Miralles – Justina Gerardi
Elite
- Bruno Contreras – Agustín Córdoba – Santiago Poma – Dante Yunes – Franco Moyano
Elite Damas
- Yésica Cantelmi – Pamela Martino – Agostina Melgarejo – Soledad Catriel – Inés Gutiérrez
Junior
- Juan Ignacio Pereyra – Gonzalo Martín Bellantig – Faustino Villarroel – Samuel Mateo Sotomayor Rizo – Pablo Uriel Bonsignore
Master A
- Hugo Pernini – Pablo Daniel Caballero – Leandro Aguilera – Hernán Allegretti – Esteban Aguirre
Master B1
- Gonzalo Escudero – Carlos Leonardo Carreño – Juan Pablo Pereyra – Mauro Sebastián Flores Rivera – Alejandro Estevez
Master B2
- Gabriel Sudatti – Mauro Trotta – Juan Carlos Tarifa – Javier Katoco De La Rosa – Daniel Lucentini
Master C1
- Ricardo Chaves – Adrián Vicente Jorda – Cristian Esponda – Víctor Hugo Ghiotti – Hernán Carlos Garro
Master C2
- Jorge Luis Estoco – Mauricio Simon – Juan Flores Rivera – Luis Reta – Pablo Rodríguez
Master D1
- Walter Alejandro Campos – Gabriel Leda – Marcelo Alberto Rivero – Rodolfo Piacentini – Herman W. Castillo
Master D2
- Gustavo Caram – Carlos Medina – Juan Carlos Carreño – Daniel Larrauri
Menores
- Bruno González Gentile – Facundo Chavanne – Matías Montesinos – Lautaro Catriel Olivera Richarte
Promocionales A
- Maxi Puga – José Alberto Alcaraz Retamal – Nicolás Giuliani – Daniel Nebot
Promocionales B
- Guillermo Ortiz – Sergio Alejandro Ferreyra – Claudio Mauricio Núñez
Sub 23
- Facundo Gabriel Cayata – Agustín Tarifa – Bruno Ciambella – Lautaro Benjamín Alba – Adrián Emilio García Olano
Las copas Pueblo y Gobierno de Mendoza quedaron en manos de los ciclistas más destacados del evento: la pampeana Yésica Cantelmi, el tucumano Facundo Cayata y los mendocinos Lucía Miralles y Bruno Contreras.
El Campeonato Argentino de Rally 2025, que contó con el apoyo del Gobierno de Mendoza, quedará en la memoria como una competencia en la que la montaña, la nieve y la lluvia se convirtieron en protagonistas junto a los ciclistas. Una verdadera fiesta del mountain bike nacional.