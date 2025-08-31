Fue reprogramado el partido de Huracán Las Heras por la lluvia y la nieve: cuándo se juega

El partido que debían disputar Huracán las Heras y Guillermo Brown de Puerto Madryn por el Torneo Federal A fue suspendido por las intensas lluvias y la nieve caída en Mendoza. El encuentro fue reprogramado para mañana lunes por la tarde. En tanto, Atlético San Martín visita a Juventud Unida de San Luis desde las 15:30.

De esta manera, el Globo, que busca meterse en puestos de clasificación para la segunda etapa de Reválida en la Zona A, recibirá al equipo sureño en su cancha, el Estadio General San Martín, este lunes a las 15:30.

El conjunto del norte provincial salió ayer de la zona de clasificación por la victoria de Sol de Mayo de Viedma sobre Sportivo Estudiantes de San Luis 2 a 1. De esta forma, el Globo jugará mañana con la expectativa de vencer para recuperar su lugar de privilegio en puestos de clasificación.

Además, el encuentro entre Gutiérrez y Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, que había sido suspendido el viernes debido a que el campo de juego había quedado inundado, otra vez quedó postergado y la espera de conocer cuándo se disputará.

Cancha Gutiérrez El duelo entre Gutiérrez y Círculo Deportivo volvió a quedar suspendido en el marco de la tormenta. Prensa Gutiérrez Sport Club

El Chacarero se presenta en San Luis en busca de recuperar la cima

Atlético San Martín jugará esta tarde por la fecha 7 de la fase Reválida del Federal A con Juventud Unida Universitario de San Luis desde las 15.30, en condición de visitante.

Tras el triunfo de este sábado de Germinal por 2 a 0 sobre Santamarina de Tandil, los albirrojos se encuentran en el segundo lugar de la Zona A, con 12 puntos, uno menos que el conjunto de Rawson, pero con un partido menos. Es por eso que este domingo debe ganar para recuperar la punta.

Así están San Martín y Huracán Las Heras en la tabla de posiciones

Con algunos resultados ya confirmados, Huracán Las Heras y San Martín quedaron expectantes en las posiciones. Por su parte, Gutiérrez no suma puntos y ya perdió la categoría. Así está la tabla: