Cristian Chandías va por todo en Huracán Las Heras: "Tenemos equipo para ascender"

El presidente de Huracán Las Heras , Cristian Chandías, vive su gestión con intensidad y una fuerte impronta personal. Aunque reconoce que no proviene del ambiente del fútbol, asumió el desafío con un objetivo claro: ordenar el club y proyectarlo hacia el crecimiento deportivo e institucional.

“No vengo del ambiente del fútbol y la verdad, como dicen en este juego, para salir campeón hay que ganarles a todos”, expresó. Su desembarco en la dirigencia estuvo marcado por la pasión. “La pasión me ganó y tengo muchas ganas de dejar obras en el club”.

En ese sentido, destacó algunos avances concretos: “Ahora vamos a ocupar un terreno para que los chicos puedan entrenar y hemos comprado un micro. Básicamente vengo a eso: meterle cabeza, ordenar los números y que el club se pueda financiar solo”. Para el mandatario, la estabilidad económica es la base para cualquier aspiración deportiva.

El gran anhelo es el ascenso a la Primera Nacional , aunque fue realista al analizar el presente estructural de la institución. “Tenemos muchos deseos de ascender al Nacional B, pero con la estructura que tenemos no se puede. Los clubes tienen muchos hinchas y pocos socios, entonces la gente tiene que entender que sin ellos es imposible”, sostuvo, remarcando la necesidad de un mayor compromiso societario.

Chandía también hizo hincapié en el rol social que cumple la institución en el departamento. “Tenemos el club más grande del departamento y uno de los más grandes de la provincia, y eso lo queremos explotar en la base social”, afirmó, subrayando la importancia de fortalecer el vínculo con la comunidad.

En lo futbolístico, adelantó que están cerca de cerrar un refuerzo importante. “Tenemos un central de experiencia casi cerrado, pero aún no podemos decir el nombre”, reveló.



Cristian Chandias : "Hemos preparado un equipo para ascender"

Cristrian Chandias Pte de Huracán

Con optimismo, el presidente no dudó en señalar que el equipo está para pelear arriba. “Huracán es candidato, no te imaginás el esfuerzo que estamos haciendo, pero tenemos un equipo para ascender. Capaz la inexperiencia me haga ser demasiado iluso, pero ya llevamos diez años en esta categoría y necesitamos jugar en la categoría superior”.

Por último, destacó el acompañamiento de sus pares en la divisional. “La verdad que los dirigentes de los otros clubes se han portado de diez”, concluyó.

Con pasión, obras en marcha y la mira puesta en el ascenso, la actual conducción apuesta a que el Globo lasherino dé el salto que sus hinchas esperan desde hace años.