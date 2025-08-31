Tras el clásico, San Martín y Huracán van por un triunfo que los acerque a la clasificación

El Atlético San Martín y Huracán Las Heras no quieren dejar trunca la posibilidad de seguir avanzando en el Torneo Federal A . Después de una etapa regular con altibajos, en la que ninguno de los dos pudo encontrar buenos resultados, y mucho menos meterse en la Fase Campeonato, ahora, enderezaron el rumbo en la Reválida y pelean por un lugar.

Tras el triunfo de este sábado de Germinal 2 a 0 ante Santamarina de Tandil, el Chacarero se encuentra en el segundo lugar de la Zona A, con 12 puntos, uno menos que el conjunto de Rawson, pero con un partido menos. Es por eso que este domingo debe ganar para recuperar la punta.

Mientras tanto, el Globo , salió ayer de la zona de clasificación. Estaba quinto y adentro, pero Sol de Mayo venció a Estudiantes de San Luis, 2 a 1, y lo sacó de ese lugar, aunque hoy se pondrá al día, con la chance de volver a meterse.

San Martín jugará esta tarde, por la fecha 7, con Juventud Unida de San Luis , desde las 15.30, en condición de visitante. En tanto, Huracán recibirá a Guillermo Brown de Madryn en su estadio, desde las 16.

* Germinal, Sol de Mayo, Santamarina y Estudiantes tienen un partido más (7)

* Los 5 primeros avanzan a la segunda fase de la Reválida

Gutiérrez, postergado

El encuentro por esta fecha 7, entre Gutiérrez y Círculo Deportivo debía jugarse este sábado por la tarde en el Anselmo Zingaretti, pero por las intensas lluvias, que perjudicaron el campo de juego, fue postergado, sin fecha definida aún.

El Celeste juega para cumplir, ya que en la fecha anterior perdió la categoría y jugará la próxima temporada en el Regional Amateur.