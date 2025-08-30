Así están las rutas de Mendoza en medio de la tormenta

La provincia de Mendoza enfrenta un fin de semana de clima inestable que coincide con la tradicional Tormenta de Santa Rosa. El temporal avanza con lluvias intensas, granizo en varias zonas y un fuerte descenso de la temperatura. Las condiciones climáticas afectan la transitabilidad en distintos puntos del territorio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por lluvias en el Gran Mendoza que se elevará a naranja esta tarde y noche.