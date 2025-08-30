Así están las rutas de Mendoza en medio de la tormenta
Vialidad Nacional y la Dirección Provincial de Vialidad piden extremar la precaución al circular.
La provincia de Mendoza enfrenta un fin de semana de clima inestable que coincide con la tradicional Tormenta de Santa Rosa. El temporal avanza con lluvias intensas, granizo en varias zonas y un fuerte descenso de la temperatura. Las condiciones climáticas afectan la transitabilidad en distintos puntos del territorio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por lluvias en el Gran Mendoza que se elevará a naranja esta tarde y noche.
Estado de las Rutas en Mendoza
Las autoridades de Vialidad Nacional y la Dirección Provincial de Vialidad informaron el estado actual de las rutas en la provincia debido al temporal.
Rutas Nacionales
Ruta Nacional N° 7 (Corredor Internacional Cristo Redentor): Intransitable con precaución para todo tipo de vehículos desde Uspallata hasta Las Cuevas. La circulación está cerrada para todo tipo de vehículos desde Villa Las Cuevas hasta la boca del Túnel Internacional. Se recomienda circular con precaución por nieve en la calzada. La portación de cadenas es obligatoria.
Rutas Provinciales
RP 13 y RP 186: Se encuentran intransitables con precaución por acumulación de barro y crecidas de arroyos.
RP 15 (8° de B° El Sol hasta Uspallata): Transitable con precaución por acumulación de nieve.
RP 16 y RP 40: Transitable con precaución por lluvias y posible granizo.
RP 82 (Panamericana): Transitable con precaución por lluvias y posible granizo.
RP 89 y RP 82 (Alta Montaña): Se recomienda transitar con precaución por lluvias y posible granizo.
RP 50 y RP 52 (Guaymallén a La Paz): Transitable con precaución por lluvias y posible granizo.
RP 52 (Villavicencio): Cierre total del camino de montaña por acumulación de nieve.
RP 60: Transitable con precaución por lluvias y posible granizo.
RP 82 Panamericana (Chacras de Coria a Potrerillos): Transitable con precaución por lluvias y posible granizo.
RP 89 (Potrerillos a Luján de Cuyo): Transitable con precaución por lluvias y posible granizo.
RP 89 Potrerillos/El Salto/Vallecitos y RP 89 Manzano Histórico: Transitable con precaución por lluvias y posible granizo.
RP 99 (Melchora a RN 40): Transitable con precaución por lluvias y posible granizo.
RP 94 (Manzano Histórico): Transitable con precaución por lluvias y posible granizo.
RP 222 (Los Molles): Intransitable para vehículos. Se requiere portación de cadenas por acumulación de nieve.
RP 173 (Cañón del Atuel): Intransitable para todo tipo de vehículos.
RP 160 (El Sosneado): Intransitable por nevadas.
RP 222 (Las Leñas): Intransitable por acumulación nívea.
RN 40 y RP 71 (San Rafael): Intransitable con precaución por lluvia y posible granizo.
RN 143 (Real del Padre): Transitable con precaución por lluvias y posible granizo.
RN 222 (Los Molles): Intransitable por acumulación nívea.
Granizo y lluvias intensas
La caída de granizo se registró en los departamentos de San Martín y Tupungato. En Rivadavia, una fuerte lluvia con granizo fue reportada, sin que se informaran daños. El sistema de precipitaciones avanza de norte a sur, afectando con lluvias intensas a Las Heras, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Guaymallén. Se solicita precaución en la Ruta 7 entre Ciudad de Mendoza y el kilómetro 8 por la precipitación de granizo pequeño.