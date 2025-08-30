Mendoza será sede de un taller para profesionalizarse en streaming
Mendoza recibirá charlas y un taller exclusivo para creadores de contenido y profesionales del streaming.
El streaming en Argentina es un fenómeno que no para de crecer y crecer, desde los inicios con Coscu, el auge en la pandemia y la explosión en los últimos años con los canales como Vorterix, Olga y LUZU. Dicho furor se trasladó a Mendoza en el último tiempo y el consumo de canales junto con los streamers individuales son cada vez más comunes en el cotidiano de los mendocinos.
En este contexto y para quienes buscan profesionalizarse en el mundo del streaming, Mendoza será sede de un evento único. Pinnacle Group Argentina, empresa líder en soluciones audiovisuales, desembarca con dos jornadas de capacitación que reunirán tendencias, tecnología y práctica en el mundo de las transmisiones en vivo.
Los diferentes puntos que abarcará el taller
Con cupos limitados y descuentos disponibles hasta el 3 de septiembre, el evento busca acercar la experiencia de Pinnacle a creadores y profesionales locales. Mendoza tendrá la posibilidad de conectarse con las últimas tendencias del broadcast y el streaming, en un espacio pensado para quienes quieren llevar sus transmisiones al siguiente nivel. Para inscribirse los interesados podrán ingresar al siguiente link.
El jueves 11 de septiembre se realizará el “Pinnacle Day”, un espacio gratuito donde se presentarán las últimas novedades de la marca junto a Blackmagic Design. La cita será en Cumbrar, Polo Rodríguez Peña, Maipú, de 16.00 a 18.00, con acreditación previa sin costo.
El viernes 12 de septiembre tendrá lugar el Taller de Streaming Profesional, dictado por el especialista Pablo Moncho. La capacitación será de 10.00 a 14.00 y abordará desde plataformas y monetización hasta aspectos técnicos para transmisiones de calidad.
Empresa líder del streaming en Argentina
Pinnacle Group se dedica a la integración de soluciones para medios, empresas y creadores de contenido. Sus propuestas abarcan desde el diseño de estudios de streaming profesionales como el de Olga junto con la instalación de cámaras, micrófonos y sistemas de iluminación optimizados para cada necesidad.
La empresa trabaja con productos de marcas internacionales, garantizando equipos de alto rendimiento. Además, ofrece soporte técnico, asesoramiento y capacitación personalizada para que cada proyecto audiovisual se pueda desarrollar de manera fluida y profesional.