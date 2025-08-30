Mendoza será sede de un taller para profesionalizarse en streaming

El streaming en Argentina es un fenómeno que no para de crecer y crecer, desde los inicios con Coscu, el auge en la pandemia y la explosión en los últimos años con los canales como Vorterix, Olga y LUZU. Dicho furor se trasladó a Mendoza en el último tiempo y el consumo de canales junto con los streamers individuales son cada vez más comunes en el cotidiano de los mendocinos.

En este contexto y para quienes buscan profesionalizarse en el mundo del streaming , Mendoza será sede de un evento único. Pinnacle Group Argentina, empresa líder en soluciones audiovisuales, desembarca con dos jornadas de capacitación que reunirán tendencias, tecnología y práctica en el mundo de las transmisiones en vivo.

Con cupos limitados y descuentos disponibles hasta el 3 de septiembre, el evento busca acercar la experiencia de Pinnacle a creadores y profesionales locales. Mendoza tendrá la posibilidad de conectarse con las últimas tendencias del broadcast y el streaming , en un espacio pensado para quienes quieren llevar sus transmisiones al siguiente nivel. Para inscribirse los interesados podrán ingresar al siguiente link .

El jueves 11 de septiembre se realizará el “Pinnacle Day”, un espacio gratuito donde se presentarán las últimas novedades de la marca junto a Blackmagic Design. La cita será en Cumbrar, Polo Rodríguez Peña, Maipú, de 16.00 a 18.00, con acreditación previa sin costo.

El viernes 12 de septiembre tendrá lugar el Taller de Streaming Profesional, dictado por el especialista Pablo Moncho. La capacitación será de 10.00 a 14.00 y abordará desde plataformas y monetización hasta aspectos técnicos para transmisiones de calidad.

Empresa líder del streaming en Argentina

Pinnacle Group Argentina Pinnacle Group Argentina

Pinnacle Group se dedica a la integración de soluciones para medios, empresas y creadores de contenido. Sus propuestas abarcan desde el diseño de estudios de streaming profesionales como el de Olga junto con la instalación de cámaras, micrófonos y sistemas de iluminación optimizados para cada necesidad.

La empresa trabaja con productos de marcas internacionales, garantizando equipos de alto rendimiento. Además, ofrece soporte técnico, asesoramiento y capacitación personalizada para que cada proyecto audiovisual se pueda desarrollar de manera fluida y profesional.