Continúa el alerta naranja para este domingo: cómo sigue el tiempo tras la tormenta

Este sábado, la provincia de Mendoza no se mantuvo ajena a la situación climática del país con la llegada de la tormenta de Santa Rosa. Fuertes lluvias produjeron una serie de incidentes como la caída de árboles, filtraciones en casas y edificios privados, personas asistidas y demás. Sin embargo, la situación no fue superada.

Defensa Civil del Ministerio de Seguridad emitió este domingo un alerta naranja para la continuidad del tiempo en la provincia tanto en la noche del sábado, como para el resto del fin de semana. Esperan que "continúe la inestabilidad".

"Precipitaciones leves a moderadas pudiendo ser localmente intensas. No se descarta la caída de granizo y nevadas en cordillera", agrega el reporte.

Mientras tanto, desde el Observatorio de Vigilancia Meteorológica emitieron su pronóstico para el domingo, donde tampoco se descartan las precipitaciones. "Cielo nublado con lluvias moderadas a fuertes, disminuyendo hacia la tarde. Ventoso por la madrugada con descenso de la temperatura", indicaron. Esperan una máxima de 12 °C y una mínima de 7 °C. En alta montaña el cielo también estará nublado con nevadas de débiles a moderadas.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por lluvias en el Gran Mendoza, la zona este y San Rafael y General Alvear. También un alerta amarilla por vientos para los mismos departamentos. Sobre la zona de alta montaña pesa un alerta naranja por nevadas.

Paso cerrado

Por otro lado, desde la coordinación general del paso internacional Cristo Redentor emitieron un nuevo comunicado informando el mantenimiento del cierre para la jornada del domingo 31 de agosto, de manera preventiva, en ambos sentidos de circulación.

"Los informes meteorológicos indican que continúa el frente de inestabilidad con nevadas en cordillera que afectarán las condiciones de transitabilidad seguras", informaron.