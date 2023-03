Echaron al DT del Bayern Munich a días de eliminar al PSG: los insólitos motivos de su salida

Julian Nagelsmann se enteró de que lo habían despedido del Bayern Munich a través de la prensa alemana y estando de vacaciones en Austria con su novia, según se informó este viernes. El entrenador descubrió en los medios de prensa la noticia de que se había quedado sin trabajo, sorprendido porque los resultados del equipo fueron buenos, según consignó el periódico Bild.

El técnico, que llegó a Múnich luego de que el club le pagara 25 millones de euros al RB Leipzig para lograr la rescisión del contrato, deberá aún formalizar su salida cuando regrese, pero los motivos de la decisión son realmente insólitos. Nagelsmann se había quejado por algunas filtraciones de información y no se sentía respaldado por los directivos.

Bayern cambia de DT.

"Esta persona no podrá mirarse en el espejo, porque simplemente no está bien. No fue un trabajo específico de entrenamiento lo que se publicó, fue el plan de partido contra Bochum", lanzó el alemán al respecto, pero otras versiones indican que los problemas comenzaron cuando inició su relación con la periodista Lena Wurzenberger.

La mujer perdió su trabajo cuando se difundieron imágenes de ambos en las redes sociales y ese episodio complicó la situación del entrenador, que ya tiene reemplazante: Thomas Tuchel. El ex PSG y Chelsea tomará las riendas del plantel superior cuando se haga oficial la salida de Nagelsmann.

Bayern Munich está segundo en la Bundesliga y acaba de eliminar en octavos de final de la Liga de Campeones al París Saint Germain de Lionel Messi y Kylian Mbbapé, pero ello no bastó para que siga Nagelsman y, según la prensa alemana, su mala relación con algunos referentes del plantel llevaron a su despido.