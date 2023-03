Inesperado escándalo en Bayern Múnich antes del cruce con el City por Champions: “En el vestuario tenemos un…”

El Bayern Munich y el Manchester City protagonizan la serie más fuerte de los cuartos de final de la Champions League. Tanto los alemanes como los ingleses son candidatos al título, por lo que deberán jugar una final anticipada para cumplir con su objetivo. Aunque todo es sonrisa por haber dejado afuera al PSG y ser puntero en la Bundesliga más cerrada del último tiempo, el DT bávaro sorprendió a todos con una fuerte declaración.

El cuadro final de la Champions (Sporting News).

En los últimos días, el diario deportivo Bild reveló algunas estrategias y disposiciones tácticas de Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern, sobre cada uno de sus futbolistas. Por eso, el entrenador no dejó pasar el tema en conferencia de prensa: "Me molesta mucho. La persona que transmite esto perjudica a cada uno de los jugadores, no es el objetivo. ¿Qué busca la persona que transmite esto? ¿Qué espera?", lanzó.

Nagelsmann, un joven prodigio de 35 años que tomó las riendas del Bayern en 2021, aseguró que no sabe "cuál puede ser su motivación, más allá de facilitar la tarea al adversario" y luego remató: "Tenemos un topo en el vestuario".

Las estrategias del Bayern que publicó Bild.

Además, el DT resaltó que será difícil poder dar con el culpable de las filtraciones: "Los topos son especies protegidas. Cada vez que conduces por el campo ves 80.000 topos y no puedes deshacerte de ellos. Su búsqueda es muy, muy complicada".

Las estrategias del Bayern que publicó Bild.

"Trato de averiguar cuál es el motivo. Para mí siempre es importante poder mirarme en el espejo por la noche, tratar bien a mis jugadores y a mis compañeros entrenadores. Espero que esta persona no pueda mirarse en el espejo porque no es justo", cerró Nagelsmann en la previa al duelo ante el Bayer Leverkusen. La serie ante el Manchester City comenzará el 11 de abril en Munich y la revancha tiene fecha para una semana después, el 18 del mismo mes, en el Etihad Stadium.